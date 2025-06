Noivo desmaia e cai do altar durante cerimônia em SC e vídeo viraliza

A- A+

Um vídeo no qual um noivo passa mal e desmaia durante a cerimônia de casamento viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Trata-se de Gustavo Schmitz, jogador e professor de futsal de Salete, cidade do interior de Santa Catarina.

De acordo com publicações repostadas por Schmitz em seu perfil no Instagram, o casamento aconteceu no último sábado, dia 7. Ele passou mal, caiu no chão e foi rapidamente socorrido por pessoas presentes no evento.



Após o noivo se recuperar, a cerimônia e a festa seguiram normalmente. "O noivo desmaiou mas está bem", escreveu um convidado em um stories fixado no perfil de Schmitz. "Gratidão a Deus", publicou a noiva junto a uma foto deles juntos no casamento.

Veja também