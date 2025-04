Noivo morre um dia antes do casamento após diagnóstico de câncer raro

A- A+

Diagnosticado com câncer raro na vesícula biliar, o inglês David Ayo Gorgeous, de 45 anos, morreu em 2 de abril, um dia antes da data marcada para o casamento com sua parceira, Jacqueline Shepherd, com quem tinha uma filha de dois anos.

David recebeu o diagnóstico em março de 2024 e desde então passou por cirurgias e quimioterapia.



No início de 2025, a doença se espalhou para outras partes do corpo, agravando seu estado de saúde. Ele chegou a ser internado na UTI de uma unidade hospitalar da Inglaterra.

Diante da piora, o casal decidiu antecipar o casamento para abril de 2025. A cerimônia, que seria realizada de forma íntima, contava com o apoio da equipe médica do hospital. No entanto, David não resistiu às complicações e faleceu poucas horas antes do evento.

“Meu coração está partido”, escreveu Jacqueline nas redes sociais ao anunciar a morte do noivo. Ela destacou a dor da perda e a importância dos momentos que ainda conseguiram compartilhar juntos, especialmente ao lado da filha, Elodie-Grace.

O câncer de vesícula biliar é um dos tipos mais raros da doença e costuma ser detectado já em estágios avançados. David apresentou sintomas como icterícia e perda significativa de peso nos meses que antecederam sua morte.

Veja também