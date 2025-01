Nome de Bolsonaro aparece em 1º lugar em concurso para professor em cidade do ES

A- A+

Uma pessoa usou o nome de Jair Messias Bolsonaro na seleção para professor de educação física na cidade de São Mateus, no Espírito Santo.

O nome do ex-presidente apareceu no primeiro lugar no concurso para a função na rede de ensino fundamental do município, divulgado no dia 27 deste mês.

O suposto Bolsonaro atingiu 75 pontos e foi considerado apto para ocupar o cargo de professor de educação física. No resultado, consta que o candidato nasceu no dia 29 de março de 1995, com licenciatura plena em educação física, curso de educação de campo e registro no Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo (CREF-ES).



O caso gerou um alerta nas autoridades, que investigam quem teria utilizado "dados falsos" durante a inscrição. A Prefeitura de São Mateus diz que a inclusão do nome de Jair Bolsonaro "decorreu do uso de dados falsos na inscrição"

. A Secretaria Municipal de Educação do município afirmou que "está adotando as providências cabíveis junto às autoridades competentes".



A Secretaria disse ainda que trabalha em conjunto com a Procuradoria Municipal de São Mateus para esclarecer o ocorrido. "Esclarecemos que o resultado classificatório divulgado em 27 de janeiro não é definitivo", ressaltou.



O órgão salientou que para ocupar a vaga o candidato ainda deve passar por outras etapas do processo seletivo, como análise documental e análise de recursos.

Após a repercussão do caso, a prefeitura divulgou uma retificação com o resultado preliminar do concurso com o indeferimento da candidatura do suposto Bolsonaro.



Já o Conselho Regional de Educação Física confirmou que não há qualquer registro de Jair Messias Bolsonaro vinculado à entidade



"O papel do CREF22/ES é regulamentar e fiscalizar a profissão, garantindo que apenas profissionais habilitados atuem, fortalecendo a categoria e promovendo o reconhecimento da Educação Física. Sobre o caso mencionado, informamos que a pessoa em questão não possui registro no CREF22/ES", diz o órgão em nota.



Para realizar a inscrição, o candidato deveria anexar uma declaração comprovando tempo de serviço na área, cópias de títulos de qualificação e responder a um questionário com informações pessoais.

O salário previsto para a vaga é de R$ 2 403,73.



"É de inteira responsabilidade do candidato a veracidade das informações e os documentos a serem anexados à inscrição", informou o edital.

Veja também