RECONHECIMENTO Dom Hélder Câmara entra para as páginas de aço do "Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria" A obra foi criada em 1992 e está disponível em Brasília

Arcebispo emérito de Olinda e Recife, defensor dos direitos humanos e indicado ao Prêmio Nobel da Paz, Dom Hélder Câmara passa a integrar o Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.



A Lei Nº 15.242, que oficializa o nome de Dom Hélder na publicação, foi sancionada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e publicada na edição desta quarta-feira (29) do Diário Oficial da União. O autor da proposta é o senador Fernando Dueire (MDB-PE), que celebrou o reconhecimento ao religioso.

"Dom Helder é uma das figuras mais inspiradoras da nossa história. Sua voz em defesa dos mais pobres, dos direitos humanos e da paz ultrapassou fronteiras. É uma alegria e uma honra ver o Brasil inscrever seu nome entre os heróis e heroínas da pátria. Pernambuco se orgulha profundamente desse gesto de justiça e memória", afirmou.

O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria foi criado em 1992 e é formado por páginas de aço com nomes e biografias dos homenageados. A obra fica em exposição permanente aberta ao público no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.



Visitantes podem tocar no livro, que foi reconhecido como patrimônio cultural material do Brasil.

Defensor dos direitos humanos, da justiça social e liberdade, Dom Hélder Câmara nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 7 de fevereiro de 1909, mas foi em Pernambuco que ganhou notoriedade.



Conhecido como “Dom da Paz”, foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e teve importante papel no enfrentamento à ditadura militar brasileira.



Em 1964, foi designado arcebispo de Olinda e Recife, cargo que exerceu até abril de 1985.



Nos anos 1990, lançou a campanha “Ano 2000 Sem Miséria”, com o objetivo de buscar caminhos para a erradicação da miséria mundial, e recebeu indicação ao Prêmio Nobel da Paz.



O religioso ganhou o prêmio Martin Luther King, nos Estados Unidos, e se tornou doutor honoris causa em 32 universidades nacionais e estrangeiras.



Dom Hélder Câmara morreu no Recife, em 27 de agosto de 1999, aos 90 anos, e foi sepultado na Catedral da Sé, em Olinda.



Em 2014, foi solicitado ao Vaticano a abertura de processo de canonização do religioso. A fase arquidiocesana foi concluída em 2018 e o reconhecimento pela Igreja Católica está em fase final.

