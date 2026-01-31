A- A+

Criminoso sexual Nomes famosos citados nos arquivos do caso Epstein Entre eles, estão o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Elon Musk

Um novo lote de documentos publicados nessa sexta-feira (30), relacionados à investigação do falecido agressor sexual Jeffrey Epstein, contém referências a várias figuras públicas.

O presidente Donald Trump, o cofundador da Microsoft Bil Gates, o secretário de Comércio Howard Lutnick e o bilionário britânico Richard Branson estão entre os mencionados.

A AFP resume o conteúdo dos arquivos sobre os famosos. Nenhum deles está sendo investigado atualmente por este caso.

Donald Trump

Os arquivos contêm uma lista, elaborada pelo FBI, de acusações de agressão sexual relacionadas ao presidente Donald Trump, muitas delas procedentes de ligações anônimas e informações não verificadas.

As acusações, algumas de fontes indiretas, foram apresentadas por telefone ou eletronicamente ao Centro Nacional de Operações de Ameaças do FBI.

O documento sugere que os investigadores seguiram várias informações apresentadas. Outras foram consideradas pouco críveis.

Trump negou reiteradamente qualquer irregularidade relacionada a Epstein.

"Alguns documentos contêm alegações falsas e sensacionalistas contra o presidente Trump, que foram apresentadas ao FBI pouco antes da eleição de 2020. É importante esclarecer que estas afirmações não têm fundamento e são falsas", afirmou o Departamento de Justiça em um comunicado.

Bill Gates

Em um rascunho de e-mail incluído nos documentos, Epstein alega que Gates teve relações extraconjugais.

O financista escreveu que sua relação com o fundador da Microsoft incluiu "ajudar Bill a conseguir drogas para lidar com as consequências de seus encontros sexuais com mulheres russas, até facilitar encontros ilícitos com mulheres casadas".

A Fundação Gates divulgou um comunicado à imprensa no qual nega as acusações "absolutamente absurdas de um mentiroso conhecido".

Richard Branson

Os arquivos mostram uma relação amistosa com o bilionário britânico, cofundador do Virgin Group.

Branson escreveu em um e-mail enviado a Epstein, em 11 de setembro de 2013: "Foi um verdadeiro prazer vê-lo ontem. Os caras dos esportes aquáticos não param de falar disso! Adoraria vê-lo quando estiver pela região. Desde que traga o seu harém!".

Um representante da empresa de Branson declarou, na sexta-feira, que "qualquer contato que Richard e Joan Branson tiveram com Epstein ocorreu apenas em poucas ocasiões há mais de 12 anos e se limitou a encontros em grupo ou de negócios", segundo relatos da imprensa americana.

"Richard acredita que as ações de Epstein foram abomináveis e apoia o direito à justiça para suas diversas vítimas", acrescentou.

Elon Musk

Os arquivos contêm inúmeras trocas de mensagens entre Epstein e Musk.

Em novembro de 2012, Epstein enviou um e-mail a Musk perguntando: "Quantas pessoas irão com você no helicóptero para a ilha?".

"Provavelmente apenas Talulah e eu. Em que dia/noite será a festa mais selvagem na sua ilha?", respondeu o empresário bilionário.

Musk afirmou neste sábado na rede social X que estava "muito ciente de que parte da correspondência por e-mail com (Epstein) poderia ser mal interpretada e usada por detratores" para difamá-lo.

"Isso não me importa, mas o que me importa é que ao menos tentemos processar aqueles que cometeram crimes graves com Epstein, especialmente no que diz respeito à atroz exploração de meninas menores de idade", escreveu.

What matters is not release of some subset of the Epstein files, but rather the prosecution of those who committed heinous crimes with Epstein.



When there is at least one arrest, some justice will have been done. If not, this is all performative. Nothing but a distraction. https://t.co/N0ili1ZUbz — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Andrew Mountbatten-Windsor

O ex-príncipe Andrés convidou Epstein para visitá-lo no Palácio de Buckingham em setembro de 2010, durante uma viagem do financista a Londres.

Uma troca de e-mails mostra que Epstein escreveu: "A que horas você gostaria que eu fosse... também vamos precisar... de um momento de privacidade".

Andrew respondeu: "Poderíamos jantar no Palácio de Buckingham e teríamos muita privacidade".

O convite foi feito um mês após Epstein ter se oferecido para apresentá-lo a uma mulher russa de 26 anos, segundo os documentos.

O ex-príncipe disse que "ficaria encantado em vê-la", mas não há indícios de que o encontro tenha ocorrido.

Howard Lutnick

Os e-mails revelam que Epstein e o empresário Lutnick, atual secretário de Comércio de Trump, planejaram almoçar na ilha caribenha de Epstein, em dezembro de 2012.

"Vamos de St. Thomas", escreveu a esposa de Lutnick à secretária de Epstein, perguntando onde deveriam ancorar.

Steve Tisch

Vários e-mails sugerem que Epstein apresentou inúmeras mulheres a Steve Tisch, produtor, de 76 anos, dos filmes "Forrest Gump" e "Negócio Arriscado" e coproprietário do time de futebol americano New York Giants.

Em uma troca de mensagens com Tisch, Epstein descreve uma mulher como "russa, raramente diz toda a verdade, mas é divertida".

