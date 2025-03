A- A+

RIO DE JANEIRO Nora de turista que morreu na escadaria do Cristo Redentor critica atendimento dado a ele Sem socorristas no local, o vigilante gaúcho Jorge Alex, de 54 anos, logo veio a óbito

O vigilante gaúcho Jorge Alex Duarte, de 54 anos, que morava em Canoas (RS) e visitava o Rio de Janeiro pela primeira vez, foi conhecer o Cristo Redentor na manhã de domingo (16) acompanhado pelo filho, Alex Magalhães Duarte, de 28 anos, e pela nora, Melissa Schiwe. Enquanto subia a escadaria rumo ao monumento, na zona sul do Rio, ele sofreu um enfarte e morreu.



O trio de turistas foi ao Cristo de van, e no último trecho de acesso ao monumento decidiu subir pela escadaria comum, embora a escada rolante estivesse funcionando normalmente, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra o Parque Nacional da Tijuca, onde fica o complexo turístico. Antes de subir, o trio tirou uma foto em frente a um painel com uma foto do Cristo.

Às 7h39, ele parou entre dois lances de escada e começou a passar mal. Sem socorristas no local, a nora, que é enfermeira especialista em atenção cardiovascular, logo gritou que era um enfarte e pediu ajuda. Além dela, outras pessoas que viram a cena começaram a tentar reanimá-lo com massagem cardíaca.

Um dos ajudantes nessa tarefa foi o padre João Damasceno, que celebra missas numa das capelas que existem no santuário. O esforço foi em vão: socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram às 8h13 e constataram a morte de Duarte.

Crítica ao atendimento

Nas redes sociais, Melissa comentou o ataque cardíaco, o socorro oferecido ao sogro e a morte dele. "Um dia que começou muito feliz e cheio de planos e em segundos se transformou em momentos de desespero, agravados por uma equipe extremamente despreparada", escreveu na legenda da foto de uma reportagem sobre o caso.

Segundo Melissa, não havia atendimento de urgência (o posto médico existente no complexo turístico estava fechado, afirma) e os técnicos que chegaram não sabiam como atender o paciente.

A concessionária Trem do Corcovado, responsável pelo posto médico, afirmou, em nota, que ele estava funcionando e que "a equipe do Pronto Socorro local agiu imediatamente, inclusive com uso de desfibrilador, mas, apesar da rapidez da ação, o visitante teve um infarto fulminante, impossibilitando o salvamento".

A nora de Duarte comentou essa afirmação na legenda de outra foto: "Como alegar que ele teve um infarto fulminante e que nem uma UTI teria salvo a vida dele se não havia nem uma ambulância no parque nem atendimento de urgência, que deveria estar aberto?", questionou.

Após a constatação da morte, o corpo de Duarte foi levado para uma das capelas, onde o padre Damasceno realizou um primeiro velório.

O cadáver será levado para São Leopoldo (RS), terra natal da família de Duarte. Haverá um velório no Centro Ecumênico e, depois, o corpo será cremado. O pároco vai viajar até a cidade gaúcha para participar da cerimônia e oferecer apoio à família.



