TRAGÉDIA Nora do ex-deputado estadual Ciro Coelho morre em acidente de carro em Cabrobó Ciro está internado, em estado grave

O ex-deputado estadual Ciro Coelho sofreu um acidente de carro, na tarde do último domingo (24), no km 30 da BR 428, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. O sinistro deixou outras seis pessoas feridas.

A caminhonete que Ciro estava, modelo Strada, colidiu de frente com um carro do modelo Civic. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O ex-parlamentar estava acompanhado por outras quatro pessoas. Além dele, segundo o site G1, o veículo transportava o filho José Antonio Coelho e a esposa deste último, Rita Daniela, que morreu no local. Pai e filho ficaram feridos e foram levados a um hospital privado de Petrolina.

Por meio de nota, a PRF diz que “no carro, o motorista e três passageiros ficaram feridos. Eles foram encaminhados para hospitais em Cabrobró e Petrolina. A Polícia Civil vai investigar o caso.”

Estado de saúde

A reportagem entrou em contato com o Hospital Unimed, que acolhe o ex-deputado. A assessoria de comunicação da unidade se resumiu a dizer que desde a pandemia evita o envio de nota, passando as informações apenas para um contato da família.

“Concentramos em uma pessoa, evitando assim informações desencontradas. Especialmente quando o caso de UTI”, diz a instituição.



