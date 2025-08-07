A- A+

POLÍCIA Nordeste Integrado: megaoperação inédita cumpre 510 mandados em Pernambuco e sete estados Quase 6 mil agentes de segurança em toda a região atuam de forma integrada e simultânea para combater a criminalidade

Uma megaoperação inédita deflagrada nesta quinta-feira (7) une Pernambuco e outros sete estados nordestinos para cumprir 510 mandados de prisão e de busca e apreensão.

Mais de 5,9 mil agentes de segurança pública, entre policiais militares, civis, bombeiros e equipes de inteligência, estão mobilizados em ações simultâneas que seguem até esta sexta-feira (8).

Com foco no combate à criminalidade nas divisas e conter o avanço de organizações criminosas estaduais, a Operação Nordeste Integrado cumpre os mandados em Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), a operação marca a "integração estratégica entre as forças policiais da região".

A Nordeste Integrado foca em mandados contra crimes como homicídios, tráfico de entorpecentes e armas, roubos e furtos de veículos e cargas e assaltos

"As ações são baseadas em análises prévias de manchas criminais, garantindo maior efetividade nos territórios mais vulneráveis", afirmou a SDS-PE em comunicado.

O estado de Pernambuco participou nos últimos anos de outras ações interestaduais estratégicas, como as três edições da Operação Vale do São Francisco Seguro, em parceria com a Bahia; duas edições da Divisa Integrada com a Paraíba; e uma edição com o Ceará e com o Piauí.



