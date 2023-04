A- A+

Abalos sísmicos Nordeste registrou 26 tremores de terra em março; dois foram em Pernambuco A maior quantidade de tremores no Nordeste em março foi registrada na Bahia

Em março, 26 tremores de terra foram registrados na região Nordeste, segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN). Do total, dois aconteceram em Pernambuco.

O primeiro foi no final da noite de 7 de março, na cidade de Caruaru, no Agreste Central do Estado. Segundo o laboratório, o abalo, que foi às 23h20, teve magnitude de 1.7.

Já o segundo aconteceu em São João, no Agreste Meridional, com magnitude de 2.2. Esse abalo foi às 13h40 de 30 de março.

A maior quantidade de tremores no Nordeste em março foi registrada na Bahia, onde aconteceram 12 abalos. O estado é seguido por Ceará (6), Sergipe (3), Pernambuco (2), Maranhão (1), Rio Grande do Norte (1) e Alagoas (1).

Por que a terra treme em Caruaru?

Os tremores de terra em Caruaru ocorrem porque a cidade fica localizada bem no meio de uma falha geológica, um foco vulnerável à atividade sísmica, denominado zona de cisalhamento Pernambuco-Leste.

Essa falha começa no Recife e entra pelo Sertão, até Arcoverde, numa extensão de 254 quilômetros. A "Capital do Forró" está no meio desse caminho.

O tremor de terra mais forte da história dos abalos sísmicos de Caruaru aconteceu à 1h20 do dia 20 de maio de 2006. O abalo teve intensidade de 4.0 graus na escala Richter. No dia 20 de março de 2007, outro forte tremor foi sentido, com magnitude 3.9.

