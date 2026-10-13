Ter, 13 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça13/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAC

Norma amplia exigências para atendimento ao consumidor; saiba quais

Canais digitais, suporte humano e prazo de resposta têm nova diretriz

Reportar Erro
Norma amplia exigências para atendimento ao consumidor; saiba quaisNorma amplia exigências para atendimento ao consumidor; saiba quais - Foto: Agência Brasil

Serviços de atendimento ao consumidor (SAC) passam a ter novas regras em todo o país. As mudanças entram em vigor em 20 dias e valem para empresas de setores regulados pelo governo federal e por instituições que prestam serviços financeiros digitais supervisionados pelo Banco Central.

Entre as principais providências estão disponibilizar aos clientes atendimento humano obrigatório, SAC gratuito, limite de cinco níveis de atendimento ou menus, cancelamento facilitado, suporte 24 horas em canais eletrônicos. 

Também fica proibido direcionar o consumidor para outro canal de atendimento, exceto quando o comparecimento presencial for indispensável para resolver a demanda.

Outra novidade prevê que, se a ligação cair durante os diálogos, a empresa deverá retornar o contato em até cinco minutos e aproveitar as informações já fornecidas pelo consumidor.

A norma determina que a opção de cancelamento de contratos e serviços deverá estar disponível em qualquer nível do atendimento, tanto nos canais eletrônicos quanto nos telefônicos.

Leia também

• Para Abras, proibição das bets foi tardia diante do impacto sobre consumo das famílias

• Para associações, normas ainda deixam pontos em aberto sobre cannabis

• Supermercados crescem com mudança no consumo e volta às compras de bairro

O pedido deverá ser processado imediatamente, pelos mesmos canais usados para a contratação. O consumidor também deverá receber comprovante eletrônico da solicitação.

Veja novos prazos e horários de atendimento previstos no decreto:

Atendimento humano

Tempo de espera no telefone

Retorno de ligação interrompida

Resposta às demandas

Cobrança indevida ou serviço não solicitado

Envio do histórico de atendimento

Guarda de registros

A finalidade é garantir ao consumidor acesso a informações adequadas sobre os serviços contratados, tratamento eficiente de suas demandas e atendimento eficaz pelos diversos canais de comunicação.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter