Segurança Norma da Marinha para atividades de remo recomenda utilização de colete salva-vidas Conforme documentação, o uso de colete é recomendado para práticas recreativas do esporte

O desaparecimento de Edvane César do Carmo durante a prática de remo no Rio Capibaribe, no Recife, nesta segunda-feira (2), acendeu o alerta para a necessidade do maior conhecimento público acerca das normas de segurança e procedimentos de segurança.

Conforme consta no documento da Marinha do Brasil, tratando-se de atividades esportivas - incluindo competições e treinamentos oficiais -, o uso de coletes salva-vidas não é de uso obrigatório.

Contudo, a norma indica que o material de segurança é recomendado para o uso recreativo, tal qual praticava a vítima desaparecida, que, segundo relataram testemunhas, começou a praticar o esporte há apenas dois meses e não estava utilizando o equipamento.

Em resumo, o uso do colete salva-vidas é recomendado para embarcações que têm por finalidade o emprego exclusivo em atividades esportivas, exceto algumas modalidades que, além do colete, também é exigido o uso do capacete, como nos casos do wake board ou rafting, por exemplo.

"As embarcações de competição a remo estão dispensadas de dotar o material desde que utilizadas em treinamento ou competição e, em qualquer caso, acompanhadas por uma embarcação de apoio", ressalta o documento de normas náuticas para a atividade de esportes.



Sobre as atividades esportivas profissionais, como citado no trecho acima, é necessária a presença de uma embarcação de apoio no local, dispondo de todo o material de salvatagem que não pode ser levado no barco de competição.

O que diz a federação?

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o presidente da Federação Pernambucana de Remo, Fernando Pinto, reforçou que os clubes filiados devem orientar os alunos dentro da regra padrão da Federação Internacional de Remo (Fisa).

"Não se consegue remar se você não entender questões técnicas básicas, nem como funciona o mínimo de segurança no barco, então é uma orientação sine qua non, inclusive. Ele jamais chegaria onde estava se não tivesse domínio necessário", começou Fernando, praticante do esporte há mais de 30 anos.



"É uma condição indispensável para o remador ser solto na água, que ele, além de dominar a utilização do equipamento de forma segura, tenha a saúde suficiente para isso. São regras padrão, seja do Conselho de Educação Física ou da própria Fisa", complementou.

Conforme informou o presidente da federação pernambucana, toda a comunidade esportiva está consternada com a situação, que se trata de uma "fatalidade inédita". Ele espera que as autoridades consigam determinar as causas do ocorrido.

"Toda a comunidade está acompanhando de perto porque as causas [do acidente] são importantes para podermos buscar novas soluções para problemas que possam ocorrer", disse.



A procura por Edvane seguirá a partir das primeiras horas desta terça-feira (3). Ele estava a bordo de um canoe, barco a remo, considerado como bastante estável e tradicionalmente utilizado para a formação de novos remistas.

Sport se pronunciou

Em nota, o Sport lamentou o desaparecimento de Edvane e disse que auxiliou os bombeiros nas buscas.

“Desde o primeiro momento, a equipe do Clube atuou imediatamente nas buscas e no suporte necessário, acionando o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que assumiu a condução da operação e reforçou os trabalhos ainda nos instantes iniciais”, alega o clube.

O Sport finaliza o comunicado dizendo que “permanece acompanhando a situação, colaborando integralmente com as autoridades competentes e prestando todo o apoio necessário”.

