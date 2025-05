Noronha: após protestos, jovem baleado por delegado é transferido para o Recife por UTI aérea

O jovem de 25 anos, baleado por um delegado da Polícia Civil de Pernambuco em Fernando de Noronha, já chegou ao Recife, sendo transferido para o Hospital da Restauração. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

O transporte foi feito por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea, que pousou em Noronha às 13h, pelo horário local.

A SES-PE informou que o paciente Emmanuel Pedro Gonçalves Apory apresenta estado de saúde estável, com exames laboratoriais dentro dos parâmetros de normalidade.

"No momento, encontra-se com torniquete e será submetido a exame de raio-X. Já recebeu uma bolsa de sangue e, após a realização dos procedimentos necessários, será transferido em UTI aérea para a cidade do Recife", afirma a nota da pasta.