A- A+

Violência Fernando de Noronha: delegado atira contra homem em festa no Forte dos Remédios; moradores protestam Vítima foi socorrida com ferimentos para o Hospital São Lucas, no arquipélago

Um delegado é suspeito de atirar contra um morador da Ilha de Fernando de Noronha durante uma festa no Forte dos Remédios, nesse domingo (4).



Segundo nota emitida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), a Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo no local.

A vítima, cujo nome e idade não foram divulgados, foi socorrida com ferimentos para o Hospital São Lucas, no arquipélago, segundo informou a corporação, que não detalhou o motivo da confusão.

A SDS não divulgou o nome do agente de segurança.

"A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito, que está sendo conduzido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações estão em andamento para esclarecer totalmente o ocorrido", destacou a corporação.

A Corregedoria Geral da SDS instaurou um procedimento preliminar. O órgão também acompanhará a investigação da PCPE, incluindo a ouvida do acusado pelo DHPP.



Familiares do homem ferido na confusão relatam demora na transferência aérea da vítima ao Recife, para atendimento especializado e possível cirurgia.



Em ato de protesto, moradores da Ilha atearam fogo e bloquearam algumas vias de Noronha para chamar a atenção das autoridades públicas sobre o ocorrido.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Administração da Ilha e com a Secretaria de Saúde de Pernambuco para obter informações sobre a demora na transferência da vítima de Noronha ao Recife, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Veja também