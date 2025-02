Fernando de Noronha: homem é multado, detido, demitido e retirado da ilha após pichar rochas

A- A+

Um homem de 30 anos, cuja identidade não foi informada, foi detido e multado após pichar rochas vulcânicas e equipamentos públicos no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Ele ainda foi demitido e retirado da ilha.

O episódio de vandalismo gerou revolta entre moradores e visitantes, e as imagens logo se espalharam nas redes sociais.

O flagrante aconteceu no último domingo (16), na praia do Bode, localizada na Área de Proteção Ambiental do arquipélago, e foi divulgado nesta terça-feira (18) pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de Fernando de Noronha, responsável pela autuação.

O infrator foi autuado pelo órgão ambiental e recebeu uma multa de R$ 10 mil. A lei 9.605/98, que versa sobre crimes ambientais, prevê a punição para quem causa danos diretos a uma Unidade de Conservação Federal.

"A Polícia Militar identificou o responsável com base em informações de suas redes sociais", disse o ICMBio Noronha, acrescentando que o homem foi localizado em sua residência temporária, detido e conduzido à delegacia.

Na delegacia, o vândalo confessou ter feito as pichações enquanto estava sob efeito de álcool.

Episódio de vandalismo gerou revolta nas redes sociais entre moradores e visitantes de Fernando de Noronha | Foto: Giselle Soares/ICMBio Noronha

A polícia registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o ICMBio de Fernando de Noronha acompanhou o desenrolar do caso.

"Fomos acionados pela polícia na tarde do domingo e nos dirigimos à delegacia para a aplicação da multa", informou o Coordenador da Área Temática de Proteção do ICMBio de Fernando de Noronha, Mário Douglas Fortini.

O ICMBio informou ainda que, assim que tomou conhecimento das pichações, acionou a equipe de infraestrutura para que fossem realizados os reparos necessários nos locais afetados.

Homem foi demitido e retirado da ilha

O ICMBio também disse que a Administração Distrital de Fernando de Noronha relatou que o homem estava na ilha há pouco tempo. Ele trabalhava na Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRS).

Por causa da pichação, ele foi demitido e retirado da ilha nessa segunda-feira (17).



Outro caso recente

Seis turistas foram multados em Fernando de Noronha por invadir uma área restrita do Mirante Dois Irmãos para tirar fotos, desrespeitando a legislação ambiental e as medidas de segurança do local, em janeiro.



As multas foram aplicadas após investigações baseadas em denúncias da comunidade e envolveram cinco mulheres e um homem.



Durante os episódios, um guia de turismo alertou os visitantes sobre os riscos e a proibição de sair das trilhas, ressaltando que a área é geologicamente instável e que comportamentos como esses prejudicam o turismo na ilha. Veja no vídeo:

