MEIO AMBIENTE Noronha realiza mutirão de limpeza na Praia do Porto e voluntários retiram 65kg de resíduos Iniciativa faz parte do movimento global Cleanup Day

Neste sábado (16), a ilha de Fernando de Noronha se uniu ao movimento global Cleanup Day em um esforço de conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente. Na atividade, um mutirão de limpeza foi realizado na Praia do Porto, onde 64 kg de resíduos sólidos, principalmente partículas de plástico, foram recolhidos.

A educadora ambiental, Fabiane Vilela, participou da ação e ressaltou que uma parte significativa dos resíduos provém da própria ilha, gerados por frequentadores das praias. Os microplásticos, prejudiciais aos oceanos, chegam à ilha por meio das correntes marinhas.

"O intuito do Dia Mundial da Limpeza é chamar atenção para essa questão dos resíduos plásticos do planeta, para que as pessoas se sensibilizem, usem menos plástico no seu dia a dia ou, se utilizarem, que façam a coleta seletiva e os encaminhem para o local correto, para não ficar solto na natureza", explicou.

O evento que ocorre simultaneamente em 191 países. A iniciativa também contou com a colaboração da Marinha do Brasil, Polícia Federal, voluntários da Universidade Federal Rural de Pernambuco, representantes do Minuto Noronha e estudantes da Erem Arquipélago, todos engajados na coleta de diversos tipos de resíduos, incluindo plástico, potes, tampas de garrafa, resinas, cordas e bitucas de cigarro, demonstrando a importância da união de esforços para a preservação do meio ambiente.

