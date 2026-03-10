A- A+

AFOGAMENTO Corpo de turista que morreu afogado em Noronha aguarda translado; mulher é transferida para o Recife Incidente aconteceu na tarde de segunda-feira (9). Estado de saúde da mulher é grave, mas estável

O corpo do turista que morreu afogado na praia do Meio, em Fernando de Noronha, deve ser transladado de avião na manhã de quarta-feira (11). A informação foi repassada pela Administração de Fernando de Noronha, por meio de nota da Superintendência de Saúde.

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (9). Na nota, a Administração informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à emergência e os guarda-vidas iniciaram buscas no mar, recebendo apoio de embarcação de resgate.

Na ação de resgate, a unidade identificou um casal de turistas, um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 29 anos, que receberam socorro.

De imediato, os atendidos foram encaminhados ao Hospital São Lucas pelo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com as autoridades do arquipélago, a mulher seguiu estabilizada, O homem, em estado crítico, recebeu cuidados durante o transporte, mas morreu na unidade hospitalar.

Na manhã desta terça-feira (10), a turista foi transferida para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife. Embora grave, o estado de saúde é estável e segue recebendo os cuidados médicos necessários.

A Superintendência de Saúde da ilha aguarda atualizações sobre o translado do corpo.

Confira na íntegra a nota da Admnistração:

A Administração de Fernando de Noronha, por meio da Superintendência de Saúde, vem a público informar sobre o incidente de afogamento ocorrido na Praia do Meio, na tarde da última segunda-feira, 9 de março.

Uma turista de 29 anos, vítima do afogamento, foi transferida na manhã desta terça-feira, 10 de março, para o Hospital da Restauração, no Recife. Seu estado de saúde é estável, embora grave, e ela segue recebendo os cuidados médicos necessários.

Lamentavelmente, o namorado da turista, de 31 anos, que a acompanhava no momento do ocorrido, não resistiu e veio a óbito. O casal, natural de São Paulo, estava na ilha a passeio.

A Superintendência de Saúde aguarda a programação do traslado do corpo, previsto para a manhã desta quarta-feira, 11 de março, por meio de aeronave.

A Administração de Fernando de Noronha manifesta seu profundo pesar pelo trágico acontecimento e presta sua irrestrita solidariedade aos familiares e amigos das vítimas neste momento de dor, colocando-se à disposição para oferecer todo o suporte e assistência necessários.

