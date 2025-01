A- A+

VÍRUS Norovírus: surto em cruzeiro de luxo deixa 127 pessoas com diarreia De acordo com a Anvisa, o navio também passou por Santos, onde ocorreu um surto do vírus recentemente

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) anunciou que está acompanhando o surto de norovírus no cruzeiro MSC Grandiosa. Segundo o órgão, foram confirmados 127 casos de doença diarreica aguda (DDA) a bordo.

"Os testes realizados pela equipe de saúde de bordo em amostras clínicas dos passageiros identificaram Norovírus, mesmo agente infeccioso identificado recentemente na Baixada Santista. O vírus é transmitido pessoa a pessoa e por contato com superfícies contaminadas", diz a nota da autorquia.

O navio contou com uma de suas paradas em Santos, local onde no início do mês também ocorreu um surto de norovírus. Uma equipe da Anvisa, juntamente com agentes da Secretaria de Saúde do município, realizaram no dia 18 de janeiro coleta de amostras de água e alimentos no interior da embarcação.

O que é o norovírus?

Os norovírus são um grupo de vírus que aparece entre as causas mais comuns de gastroenterite, infecção no intestino e no estômago, viral. Segundo informações do Hospital Israelita Albert Einstein, os principais sintomas que eles provocam são diarreia intensa, vômito e algumas vezes febre alta.

O diagnóstico geralmente é feito de forma mais ampla como uma doença diarreica aguda (DDA) viral, já que há uma série de patógenos que causam sintomas semelhantes e são combatidos com o mesmo tratamento.

"O norovírus não é extremamente preocupante para saúde pública em termos de gravidade. Mas causa bastante desconforto no paciente e tem impacto econômico, quando causa grandes surtos", disse a microbiologista e colunista do Globo, Natalia Pasternak, em sua coluna desta semana.

Todas as faixas etárias podem ser infectadas pelo norovírus, e isso também pode ocorrer diversas vezes ao longo da vida, já que existem diversos tipos do patógeno. Segundo informações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (EUA), os sintomas começam de 12 a 48 horas após a exposição e costumam durar de 1 a 3 dias.

O quadro geralmente é leve e autolimitado, ou seja, se resolve sozinho. No entanto, algumas pessoas podem evoluir clinicamente para quadros de desidratação que variam de leve a grave. Os CDC afirmam que crianças com menos de 5 anos de idade, adultos mais velhos e pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos têm maior probabilidade de desenvolver infecções graves.

