Norte-americano é morto a tiros em Salvador; suspeita é de tentativa de assalto
Um norte-americano foi morto a tiros no bairro de Brotas, em Salvador, na noite desta terça-feira, 20. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, o homem foi morto após uma tentativa de assalto. Ninguém foi preso.
Segundo a PM, dois homens em uma motocicleta com a placa adulterada são suspeitos de atirarem contra Abissa Kobenan Nkettia, de 57 anos.
O norte-americano teria reagido ao assalto. Os suspeitos jogaram ele no chão e atiraram.
No local, a ambulância do SAMU foi acionada e, ao chegar, o médico confirmou o óbito da vítima.
A Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionados para adoção das medidas legais. O policiamento segue intensificado em toda a região.