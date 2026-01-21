Qua, 21 de Janeiro

INVESTIGAÇÃO

Norte-americano é morto a tiros em Salvador; suspeita é de tentativa de assalto

Segundo a PM, dois homens em uma motocicleta com a placa adulterada são suspeitos de atirarem contra Abissa Kobenan Nkettia, de 57 anos

Abissa Kobenan Nkettia, de 57 anos. Abissa Kobenan Nkettia, de 57 anos.  - Foto: Reprodução/redes sociais

Um norte-americano foi morto a tiros no bairro de Brotas, em Salvador, na noite desta terça-feira, 20. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, o homem foi morto após uma tentativa de assalto. Ninguém foi preso.

Segundo a PM, dois homens em uma motocicleta com a placa adulterada são suspeitos de atirarem contra Abissa Kobenan Nkettia, de 57 anos.

O norte-americano teria reagido ao assalto. Os suspeitos jogaram ele no chão e atiraram.

No local, a ambulância do SAMU foi acionada e, ao chegar, o médico confirmou o óbito da vítima.

A Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionados para adoção das medidas legais. O policiamento segue intensificado em toda a região.
 

