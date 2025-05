A- A+

VATICANO Norte-americano escolhe o nome Leão XIV para o novo papado Com 69 anos, o Papa Leão XIV é o primeiro pontífice dos Estados Unidos na história

Dez minutos após o anúncio do nome eleito pelo conclave, o Papa Leão XIV apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, no início da tarde desta quinta-feira (8).



O novo pontífice falou à multidão que lotou a Praça de São Pedro.



Com 69 anos, o Papa Leão XIV é o primeiro pontífice dos Estados Unidos na história.



O novo papa,, Robert Francis Prevost, é natural de Chicago e havia se tornado prefeito do poderoso Dicastério para os Bispos, encarregado de nomear bispos em todo o mundo, em 2023.

O 267º pontífice da Igreja Católica também possui nacionalidade peruana, onde atuou como missionário e como arcebispo emérito de Chiclayo. Ele também era o presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina.

Veja também