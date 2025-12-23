A- A+

BRASIL Norte-americano suspeito de estuprar e explorar sexualmente crianças no Rio é preso em SP Agentes monitoravam o homem, que estaria planejando fugir do país

Um norte-americano de 30 anos foi preso, nesta segunda-feira, por estuprar e explorar sexualmente crianças no Rio. O estrangeiro foi localizado por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) no bairro da Liberdade, em São Paulo.



De acordo com as investigações, o suspeito se apresentava em perfis de redes sociais como "turista sexual" e "passport bro" — os termos são associados a pessoas que pagam para obter vantagens em atos sexuais em outros países.

A Polícia Civil afirma que foi constatado que o norte-americano tem antecedentes criminais em mais de 13 estados dos Estados Unidos por crimes como resistência à prisão, conduta desordenada e agressão a policial.

As investigações sobre o estrangeiro começaram no início deste mês, após uma denúncia ser feita por um aplicativo de transporte. De acordo com o relato, um motorista informou que um usuário, utilizando um nome falso, solicitou uma corrida e, ao chegar ao local de embarque, as passageiras seriam duas menores de idade.





Durante o trajeto, o motorista conversou com as crianças, que relataram que estavam sendo transportadas para encontrar um homem mais velho, que não falava português. As meninas não souberam explicar como conheciam o norte-americano nem informar o destino exato para onde seguiam. Diante da situação, o motorista fez a denúncia. A empresa de transporte informou à polícia que o suspeito criou e usou, ao longo dos anos, diversas contas com nomes falsos ou de terceiros.

A partir dessas informações, agentes da Dcav começaram a fazer um monitoramento da movimentação do estrangeiro junto com a empresa de aplicativo e com a Agência de Segurança Interna dos Estados Unidos, que possibilitaram a identificação do homem.

Durante as diligências, foi identificado que, em 18 de dezembro, o norte-americano solicitou uma outra corrida no bairro do Rocha, na Zona Norte do Rio. Lá, quatro meninas menores teriam embarcado com destino ao Santo Cristo, na Zona Portuária da capital.

Os policiais identificaram que, dois dias depois dessa corrida, o suspeito foi para São Paulo e estaria planejando fugir do país. Desde então, as equipes montaram um cerco.

Contra o norte-americano, foi cumprido um mandado de prisão temporária pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à exploração sexual infantil — em caso de condenação as penas, somadas, podem chegar a 34 anos de reclusão. Foram apreendidos cinco pen drives, sete cartões de memória, um notebook, cinco aparelhos celulares, bichos de pelúcia, um relógio com câmera oculta e chips de telefonia. O passaporte do suspeito foi retido.

A ação para a prisão do norte-americano contou com apoio da Polícia Civil de São Paulo e da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

As investigações continuam para identificar e localizar outros possíveis envolvidos no esquema, além de apurar a existência de novas vítimas.

Veja também