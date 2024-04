Norte-coreanos podem estar descumprindo veto e contribuindo para animações americanas; entenda

A- A+

Animadores norte-coreanos podem ter trabalhado na produção de desenhos animados da Amazon e Max, sem o conhecimento de nenhum dos estúdios de Hollywood, com sede nos EUA, e violando sanções contra Pyongyang.

As informações são de um novo relatório feito pelo site de rastreamento da Coreia do Norte "38 North", que encontrou evidências de que animadores do país podem ter sido terceirizados para fornecer imagens para a série “Invincible”, da Amazon Prime Video, e para o anime de super-heróis do serviço de streaming Max “Iyanu, Child of Wonder”.

Pyongyang está sob múltiplas sanções internacionais devido aos seus programas proibidos de armas nucleares e mísseis balísticos, e às violações dos direitos humanos. A Coreia do Norte tem uma indústria de animação bem estabelecida, da qual se utilizou no passado para obter receitas necessárias ao país.

A sua gigante produtora de desenhos animados estatal, SEK Studio, foi especificamente colocada sob sanções dos EUA em 2021. Mas a 38 North, no início deste ano, observou um servidor de armazenamento em nuvem baseado na Coreia do Norte, no qual imagens relacionadas a vários programas ocidentais, instruções para animadores e feedback sobre trabalhos eram carregados diariamente.

“Não há provas que sugiram que as empresas identificadas nas imagens tivessem qualquer conhecimento de que uma parte do seu projeto tinha sido subcontratada a animadores norte-coreanos”, afirmou o relatório.

As evidências destacam “a dificuldade em aplicar as atuais sanções dos EUA em uma indústria tão global” e “a necessidade de as empresas de animação dos EUA estarem muito melhor informadas sobre todas as empresas que estão envolvidas nos seus projetos”, afirmou. A Amazon Studios não respondeu ao pedido de comentários da AFP.

Max, o serviço de streaming anteriormente chamado de HBO Max e de propriedade da Warner Bros. Discovery, não quis comentar. Uma fonte familiarizada com o projeto “Iyanu” disse à AFP que um estúdio de animação sul-coreano foi contratado para trabalhar no anime, mas não estava mais envolvido, depois que surgiram suspeitas de que estaria terceirizando parte do trabalho.

A Coreia do Norte há muito tempo tem uma indústria significativa de filmes de animação. Durante décadas, o país utilizou desenhos animados para imbuir os seus próprios filhos com a ética socialista. Desenhos estrangeiros como “Tom e Jerry” também foram exibidos no país.

No início do século XXI, e antes do atual regime de sanções, o SEK Studio – formalmente conhecido como Casa de Produção de Filmes Infantis de 26 de Abril – contava com estúdios na França, Itália e China entre seus principais clientes. Acredita-se que o SEK Studio tenha subcontratado trabalhos relacionados aos títulos "Rei Leão" e "Pocahontas" da Disney no passado.

A Coreia do Norte depende de milhares de trabalhadores de TI altamente qualificados em todo o mundo para obter receitas para a nação, de acordo com um recente comunicado do governo dos EUA.

Eles escondem, disfarçam ou deturpam as suas identidades para obter contratos e pagamentos freelance, em violação de sanções, e também estão ligados a ataques cibernéticos, afirmou. As empresas dos EUA são incentivadas a verificar cuidadosamente os currículos e as identidades dos freelancers, incluindo o uso de impressões digitais ou dados de login biométricos.

