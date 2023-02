A- A+

guerra na ucrânia Noruega analisa auxílio de US$ 7,3 bilhões à Ucrânia por 5 anos Metade do pacote deve cobrir ajuda humanitária e a outra metade, gastos militares

O governo norueguês afirmou nesta segunda-feira (6) que está analisando um pacote de ajuda financeira à Ucrânia por cinco anos no valor de 75 bilhões de coroas norueguesas (aproximadamente US$ 7,3 bilhões), além de um auxílio adicional para outros países afetados no conflito.

Propomos que a Noruega se comprometa a doar uma contribuição de longo prazo à Ucrânia, disse o primeiro-ministro, Jonas Gahr Støre, em coletiva de imprensa.

A proposta é de que "15 bilhões de coroas sejam atribuídas à Ucrânia anualmente durante cinco anos, ou seja, 75 bilhões de coroas", acrescentou, depois de se reunir com líderes da oposição, a quem apresentou os detalhes do projeto.

Metade do pacote deve cobrir ajuda humanitária e a outra metade, gastos militares.

No entanto, esse valor pode ser modificado pelo Parlamento, já que o governo de centro-esquerda é minoria e precisa do apoio de outras frentes para levar a iniciativa adiante.

Støre também propôs aumentar em 5 bilhões de coroas (US$ 486 milhões) o auxílio aos "países do sul mais afetados pela guerra na Ucrânia", sobretudo devido à alta no preço dos alimentos.

