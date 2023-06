Noruega aumenta cota para mulheres nos conselhos de administração das empresas

A- A+

O governo da Noruega informou nesta segunda-feira (19) que aumentará até 2028, progressivamente, as cotas obrigatórias do número de mulheres nos conselhos de administração. A medida afetará cerca de 20 mil empresas de grande e médio porte.

"A Noruega é o primeiro país do mundo a dar esse passo", disse o ministro do Comércio e da Indústria, Jan Christian Vestre.

Promovida pelo governo de centro-esquerda e com apoio do principal sindicato empresarial (NHO) e do sindicato dos trabalhadores (LO), a medida será aplicada, de forma gradual, às médias e grandes empresas, com base no faturamento e no número de funcionários.

Pioneiro no assunto, o país escandinavo exige, desde 2004, que os conselhos de administração das empresas estatais sejam formados por pelo menos 40% de mulheres, com risco de fechamento em caso de descumprimento da regra. A mesma regra é aplicada desde 2008 em grandes empresas cotadas na bolsa de valores.

Em paralelo, exige-se que pelo menos 40% dos membros do conselho de administração sejam homens.

Até 2024, a medida será aplicada em cerca de 8.200 empresas com receita anual de pelo menos 100 milhões de coroas norueguesas (em torno de R$ 45,3 milhões), segundo os critérios anunciados pelo governo.

O número de vendas e de empregados se reduzirá gradualmente até 2028, quando a medida será aplicada a cerca de 20 mil empresas.

Hoje, as mulheres ocupam cerca de 20% dos cargos de gestão na Noruega, frente a 15% há 20 anos — um avanço considerado muito lento.

"Em 2023, ainda temos uma lacuna muito grande nos conselhos noruegueses", afirmou o ministro Vestre.

Ele garante que a igualdade de gênero e a diversidade podem contribuir para "mais inovação, um melhor ambiente profissional, decisões mais inteligentes e mais valor agregado".

