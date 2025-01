Noruega investiga atos de vandalismo contra embaixada da Venezuela

A- A+

Os serviços de segurança interna da Noruega anunciaram a abertura de uma investigação nesta quinta-feira (16) sobre roubo e vandalismo na embaixada da Venezuela em Oslo.

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Gil Pinto, postou em sua conta no Instagram a foto que ele identificou como um dos escritórios da embaixada venezuelana na Noruega, que mostrava um escritório com gavetas abertas e papéis no chão.

“Hoje nossa sede diplomática em Oslo, Noruega, foi invadida e vandalizada por elementos fascistas que se encarregaram de deixar claro a que interesses respondem”, escreveu o ministro.

“O país e o mundo se dão conta de quem são esses fascistas ensandecidos, capazes de atacar os interesses do povo venezuelano”, acrescentou, pedindo às autoridades norueguesas que ‘encontrem imediatamente os responsáveis por esses ataques’.

Uma autoridade dos serviços de segurança noruegueses, Line Nyvoll Nygaard, disse na quinta-feira que seus serviços haviam aberto uma investigação, juntamente com a polícia de Oslo, por violação da lei norueguesa sobre ataques contra a representação de estados estrangeiros.

A embaixada venezuelana está localizada em Frogner, um bairro de luxo em Oslo, onde estão localizados muitos escritórios diplomáticos.

O presidente, Nicolás Maduro, assumiu o cargo na semana passada para um terceiro mandato, enquanto a oposição continua a reivindicar a vitória na eleição presidencial de julho.

Veja também