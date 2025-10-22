A- A+

MUNDO Noruega promove na ONU resolução para exigir que Israel facilite ajuda aos palestinos O País já havia impulsionado a resolução da ONU que solicitou à CIJ um "parecer consultivo" sobre as obrigações de Israel

A Noruega apresentará um projeto de resolução à Assembleia Geral da ONU para exigir que Israel suspenda as suas restrições de ajuda humanitária aos palestinos, anunciou nesta quarta-feira (22) o ministro das Relações Exteriores, após o parecer emitido pela Corte Internacional de Justiça (CIJ).

"A Noruega tem a intenção de dar seguimento a esta decisão da CIJ com uma nova resolução na Assembleia Geral da ONU", declarou o ministro Barth Eide em coletiva de imprensa.

"Nenhum país pode se colocar acima de suas obrigações nos termos do direito internacional. Isso é fundamental, tanto para os palestinos como para todas as demais populações que vivem em situações de guerra e conflito", acrescentou.

O ministério apontou depois que a Noruega apresentará esta resolução "junto com vários outros países" para apoiar o parecer da CIJ e contribuir para que suas conclusões tenham um efeito concreto.

A Noruega já havia impulsionado a resolução da ONU que solicitou à CIJ um "parecer consultivo" sobre as obrigações de Israel.

A Corte determinou nesta quarta-feira que Israel está obrigado, segundo o direito internacional, a facilitar o envio de ajuda à Gaza e a cobrir as necessidades básicas da população palestina.

"Há mais de dois anos, os habitantes de Gaza vivem um inferno na terra (...) e durante longos períodos Israel tem bloqueado a ajuda humanitária na região", apontou Barth Eide.

"Na Cisjordânia, a ocupação e a violência dos colonos pioram, e lá também Israel impõe restrições rigorosas à ajuda e assistência humanitária destinadas aos palestinos", acrescentou.

As relações entre Noruega e Israel ficaram tensas desde que o país escandinavo reconheceu oficialmente o Estado da Palestina em maio de 2024, juntamente com Espanha e Irlanda.

