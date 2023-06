Noruega resgata russo em operação realizada na maior latitude da história; entenda

A- A+

A Noruega resgatou um russo que precisava de assistência médica de emergência a bordo de um navio científico preso no gelo perto do Polo Norte em uma operação de helicóptero, informaram os serviços de resgate nesta quarta-feira.

A operação REFn ocorreu na noite de terça-feira a partir do navio russo Severny Polyus, localizado no paralelo 86, acima do arquipélago norueguês de Svalbard, a cerca de 240 milhas náuticas (445 km) do Polo Norte.

"Esta é a evacuação de um paciente mais ao norte do mundo", disse o Barents Observer, com sede na Noruega.

A pedido das autoridades russas, a Noruega despachou um helicóptero Super Puma de Longyearbyen, a principal cidade de Svalbard - a cerca de 500 milhas náuticas de distância - para evacuar um russo cujo estado era considerado grave demais para ser tratado a bordo.

"É o limite extremo do que o helicóptero pode fazer" em termos de alcance, disse à AFP um porta-voz do centro de resgate Bodo da Noruega, Rune Danielsen. "O menor detalhe conta para ir tão longe: peso, condições do vento etc", disse ele.

A operação foi realizada de acordo com os acordos bilaterais norueguês-russos sobre busca e resgate no Ártico, apesar da deterioração das relações entre os dois países desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia.

De acordo com seu fabricante, Airbus Helicopters, o H215 Super Puma, que fez o resgate, tem um alcance máximo de 866 quilômetros sem um tanque externo adicional. O helicóptero norueguês encheu seus tanques no norte de Svalbard, onde o combustível é armazenado para missões tão extremas no Ártico, e o Severny Polyus, de 83 metros, que está preso no gelo em conexão com uma expedição científica, reabasteceu-o com mais combustível para a viagem de regresso.

O paciente russo chegou a Longyearbyen por volta das 02h no horário local (21h de terça em Brasília) e foi transferido para um avião médico com destino ao continente norueguês.

"Uma operação ocorreu em Tromsø. O paciente está em estado grave, mas parado", disse à AFP a embaixada russa na Noruega.

Veja também

Estados Unidos Aeroporto de Nova York interrompe voos por fumaça vinda de incêndios no Canadá