Noruega vai construir cabos de dados para proteger infraestrutura contra Rússia

A Noruega planeja construir uma nova conexão de dados submarina com os arquipélagos árticos de Svalbard e Jan Mayen, visando a melhorar as defesas nacionais perto da Rússia.

O governo está pedindo aos legisladores que autorizem o cabo, a um custo estimado de US$ 250 milhões.



"É urgente começar com pesquisas de fundo se quisermos ter uma nova conexão em vigor até 2028. Em vez de esperar até o orçamento nacional revisado em junho, estamos escolhendo pedir financiamento por meio de uma proposta separada, para que as pesquisas de fundo possam começar no verão de 2025", disse a ministra do Comércio e Indústria do país, Cecilie Myrseth.

