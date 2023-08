A- A+

guerra na ucrânia Noruega vai fornecer caças F-16 à Ucrânia Anuncio foi feito durante a visita surpresa do primeiro-ministro Norueguês, Jonas Gahr Støre, a Kiev, nesta quinta-feira (24), no Dia da Independência da Ucrânia

A Noruega entregará aviões de combate F-16 à Ucrânia, informou a imprensa de Oslo, sem revelar as suas fontes, o que fará com que o país escandinavo o terceiro a se comprometer com a entrega de tais aeronaves a Kiev.

A imprensa norueguesa não especificou o número de aviões, nem a possível data de entrega.

Procurado pela AFP, o Ministério Norueguês da Defesa não quis "nem confirmar nem negar" esta informação por meio de uma porta-voz.

A notícia da possível entrega surge durante a visita surpresa do primeiro-ministro Norueguês, Jonas Gahr Støre, a Kiev, nesta quinta-feira, no Dia da Independência da Ucrânia.

Das 57 caças F-16 noruegueses apresentadas oficialmente à venda, 32 já foram vendidas para a Romênia e outras 12 foram cedidas para o grupo privado americano Draken International, sem ainda terem sido entregues.

Caso se confirmem as informações dos canais NRK e TV2 e do jornal Aftenposten, a Noruega será o terceiro país a aceitar fornecer esses aviões para a Ucrânia, depois de Holanda e Dinamarca.

