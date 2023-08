A- A+

MUNDO Norueguesa nega omissão em morte de alpinista na segunda montanha mais alta do mundo Paquistanês Mohammed Hassan morreu no mesmo dia em que Kristin Harila chegou ao topo da K2 e se tornou a pessoa mais rápida a escalar os 14 picos mais elevados do planeta

Uma grande confusão estourou na comunidade de alpinistas após o surgimento de um vídeo mostrando um longo comboio de alpinistas passando por um sherpa caído em 27 de julho para chegar ao topo da segunda montanha mais alta do mundo.

Kristin Harila, que com seu guia nepalês Tenjin "Lama" Sherpa naquele dia se tornou a pessoa mais rápida a escalar todas as 14 montanhas de 8.000 metros do mundo, enfrentou a maior parte das críticas, apesar de passar 90 minutos tentando ajudar.

O carregador caído foi identificado como o paquistanês Mohammed Hassan, de 27 anos, que não fazia parte da equipe de Kristin.

Karar Haidari, secretário do Alpine Club do Paquistão, disse à AFP que cerca de 100 alpinistas chegaram ao cume do K2 naquele dia.

As autoridades de turismo de Gilgit Baltistan, no Paquistão, responsáveis pela emissão de licenças de escalada, disseram na sexta-feira que abriram um inquérito sobre o incidente.

Em uma longa postagem no Instagram na quinta-feira, Kristin, de 37 anos, disse que ela e sua equipe "fizeram tudo o que podíamos por ele na época".

"De partir o coração"

Kristin disse que sentiu a necessidade de dar seu lado da história devido a "toda a desinformação e ódio que agora está sendo espalhado", incluindo "ameaças de morte".

O Daily Mail da Grã-Bretanha deu a seguinte manchete: "Alpinista 'egoísta' é retratado comemorando a chegada ao cume do K2 momentos depois que alpinistas 'atropelaram um porteiro moribundo'."

Kristin disse que ela, seu cinegrafista e outros dois passaram "1,5 hora no gargalo tentando puxá-lo para cima".

Ela então continuou sua subida após um pedido de socorro da equipe à frente, deixando os outros para trás com Hassan.

Seu cinegrafista, identificado apenas como Gabriel, estava entre os que ficaram com Hassan, compartilhando seu oxigênio e água quente com ele "enquanto outras pessoas passavam.

"Considerando a quantidade de pessoas que ficaram para trás e se viraram, eu acreditava que Hassan receberia toda a ajuda que pudesse e que seria capaz de descer."

Gabriel saiu depois de mais uma hora, quando precisava "obter mais oxigênio para sua própria segurança", escreveu ela.

Quando ele alcançou Kristin, "entendemos que ele (Hassan) poderia não desistir. Foi de partir o coração".

Em sua descida, eles descobriram que Hassan havia morrido.

"Tínhamos feito o nosso melhor"

Sua equipe de quatro pessoas "não estava em condições de carregar o corpo dele" com segurança, acrescentou ela, observando que seriam necessárias pelo menos seis pessoas.

A sua morte foi "verdadeiramente trágica... e sinto muito pela família", disse ela, mas "fizemos o nosso melhor, especialmente o Gabriel".

Hassan "não estava devidamente equipado para a escalada", observou ela.

Houve duras críticas a Kristin nas redes sociais, apesar de dezenas de outros alpinistas estarem na mesma situação.

"Ninguém vai se lembrar do seu sucesso esportivo, apenas da sua desumanidade", escreveu um crítico no Instagram. "O sangue dos sherpas está em suas mãos", disse outro. Outros usuários do Instagram defenderam as ações de Kristin, porém, observando os perigos envolvidos.

