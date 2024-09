Nos EUA, aviões da Delta colidem em aeroporto de Atlanta e um deles fica sem cauda

A- A+

Dois aviões da Delta Airlines colidiram em uma pista de taxiamento no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, na manhã da terça-feira, 10. Um deles, um Bombardier CRJ-900, teve a cauda atingida pela asa de um jato Airbus A350.



A empresa informou que não houve feridos e que os passageiros foram realocados em outros voos que partiram no período da tarde.

Comunicado da empresa indica que o Airbus estava a caminho de Tóquio, enquanto o jato regional Bombardier, operado pela Endeavor, subsidiária da Delta, se preparava para decolar rumo à Lafayette, na Louisiana.

"Você sabe, eu apenas notei que a cauda do RJ está faltando", disse um controlador de tráfego aéreo, segundo arquivos de áudio mantidos pelo LiveATC.net. "Então, Endeavor 5526, mantenha sua posição, e você precisa de alguma assistência imediata?", perguntou. "Nenhuma assistência imediata," respondeu um piloto. "Vamos precisar de um reboque, no entanto."

Jason Adams, um meteorologista da WFTS-TV de Tampa, na Flórida, que viajava para a Louisiana para cobrir o furacão Francine, relatou o momento do impacto na plataforma social X, antigo Twitter. "Bem, isso foi aterrorizante", escreveu. "Taxiando para o voo de Atlanta para a Louisiana e outro avião parece ter batido na parte de trás do nosso avião. Sons muito bruscos de metal raspando e depois estrondos altos. Estamos bem. Sem fogo ou fumaça."

Adams postou fotos da cauda do avião menor derrubada de lado caída na pista de taxiamento.

A Delta disse que a asa do avião maior, o Airbus, também foi danificada. "Pedimos desculpas aos nossos clientes pela experiência", disse a companhia aérea em um comunicado.

Oficiais do aeroporto internacional Hartsfield-Jackson, de Atlanta, disseram que os passageiros de um avião foram transportados de ônibus de volta ao terminal, enquanto o outro avião retornou a um portão por seus próprios meios. O Airbus transportava 221 passageiros e o Bombardier, 56.

A Delta disse que vai cooperar com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e outras autoridades que abriram investigação sobre o caso. A Administração Federal de Aviação diz que também está apurando o que ocorreu.

Oficiais do aeroporto descreveram as interrupções nas operações no aeroporto, que é o mais movimentado do mundo, como "mínimas".

A Delta disse que ambos os aviões seriam movidos para hangares de manutenção. /AP

Veja também

meteorologia Furacão Francine ganha força enquanto avança rumo a Louisiana