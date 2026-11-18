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Estados Unidos Nos EUA, democrata prepara investigações da Câmara sobre família Trump e altos funcionários Deputado Robert Garcia, da Califórnia, deve assumir a liderança da comissão quando os democratas passarem a controlá-la

O principal democrata da Comissão de Supervisão da Câmara está preparando o terreno para investigações sobre o governo Trump, prometidas há muito tempo e previstas para começar com a posse do novo Congresso, em janeiro.

O deputado Robert Garcia, da Califórnia, deve assumir a liderança da comissão quando os democratas passarem a controlá-la. Ele enviou cartas a integrantes da família do presidente Donald Trump e a altos funcionários do governo, pedindo que preservem documentos. A medida é um primeiro passo para abrir investigações sobre o presidente e sua administração

Divulgadas na quarta-feira (18), as cartas abrangem possíveis investigações sobre supostos conflitos financeiros envolvendo a família Trump, condutas impróprias no Departamento de Segurança Interna e a atuação do governo em relação aos arquivos ligados a Jeffrey Epstein.

"Os democratas da Comissão de Supervisão estão lutando para pôr fim ao uso deste governo em benefício próprio, às condutas impróprias e aos abusos", afirmou Garcia em comunicado. "Essas investigações prepararão o terreno para leis que beneficiem todos os americanos. Isto é apenas o começo."

Entre os destinatários estão dois filhos de Trump, o vice-presidente JD Vance, o chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, o procurador-geral Todd Blanche e Jared Kushner, genro do presidente.

As cartas dão uma primeira indicação de como os democratas pretendem usar a maioria conquistada no Congresso para fiscalizar Trump e seu governo. Na noite das eleições de meio de mandato, à medida que os resultados favoráveis aos democratas eram divulgados, Garcia publicou nas redes sociais um alerta de duas palavras: "Contratem advogados."

As notificações não obrigam os destinatários a entregar documentos, mas sinalizam quais investigações os democratas pretendem conduzir quando assumirem o controle da comissão e puderem emitir intimações, em janeiro.

Antes das eleições de meio de mandato, Garcia apontou áreas que os democratas pretendem fiscalizar, entre elas a condução da investigação sobre Epstein, as operações do Serviço de Imigração e Alfândega e possíveis conflitos financeiros envolvendo a família Trump.

As cartas enviadas a Eric Trump, Donald Trump Jr. e Kushner pedem a preservação de documentos relacionados a supostos conflitos de interesse e às atividades empresariais deles. Garcia também enviou notificações à ex-embaixadora na Grécia Kimberly Guilfoyle e à ex-secretária de Segurança Interna Kristi Noem, em razão de acusações distintas de conduta imprópria e conflitos financeiros.

As cartas a Vance e Blanche se concentram na forma como o governo lidou com os arquivos relacionados a Epstein. Os democratas acusam funcionários da Casa Branca de tentar ocultar informações e administrar as repercussões políticas da investigação.

As medidas vêm em meio a alertas cada vez mais frequentes da Casa Branca a Garcia e a outros democratas. Segundo o governo, as investigações planejadas sobre a administração Trump podem levar o Departamento de Justiça a investigá-los.

Na semana passada, o advogado da Casa Branca Will Scharf escreveu a Garcia que "ameaças a funcionários do Poder Executivo destinadas a dissuadi-los de prestar serviço público, ou procedimentos concebidos apenas para abusar do destinatário ou incutir medo nele, podem ultrapassar o limite e configurar criminalidade flagrante".

Os poderes investigativos do Congresso estão bem estabelecidos e decorrem de sua autoridade constitucional para fiscalizar os demais Poderes. A história moderna dos Estados Unidos é marcada por investigações parlamentares e seus desdobramentos: do caso Watergate aos ataques de 11 de setembro, passando pela investigação mais recente dos republicanos sobre a família do presidente Joe Biden.

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