A- A+

Estados Unidos Nos EUA, democratas conquistam ao menos 259 cadeiras na Câmara, maior número desde 1990 Marco na Câmara, que tem 435 integrantes, abre caminho para um governo dividido

Os democratas da Câmara dos EUA conquistaram seu melhor resultado em eleições gerais em décadas, garantindo pelo menos 259 cadeiras em uma vitória eleitoral de proporções não vistas desde 1990. O resultado cria não apenas amplas oportunidades para governar, mas também uma forte pressão para cumprir as promessas de campanha e as prioridades do partido.

A marca de 259 cadeiras foi alcançada na terça-feira, 24, depois que a democrata Victoria Broderick derrotou o deputado republicano Scott DesJarlais, do Tennessee. Outras três disputas para a Câmara seguem em aberto: uma em Minnesota e duas na Louisiana, que serão decididas em um segundo turno em dezembro. Os republicanos terão ao menos 173 cadeiras na minoria.

Até agora, os democratas ampliaram sua bancada na Câmara em 45 cadeiras em relação ao número que tinham no início do dia da eleição - cinco a mais do que as 40 conquistadas no primeiro mandato do presidente dos EUA, Donald Trump, nas eleições de meio de mandato de 2018.

O marco na Câmara, que tem 435 integrantes, abre caminho para um governo dividido. O Senado também ficará sob controle democrata, enquanto a presidência estará nas mãos de um republicano. Fortalecidos pelo resultado, os democratas preparam uma agenda para os primeiros 100 dias, voltada a enfrentar o alto custo de vida. Ao mesmo tempo, pretendem confrontar Trump com uma ampla agenda de fiscalização durante o restante de seu segundo mandato

A maioria democrata será maior do que qualquer outra conquistada pelo partido em eleições desde a primeira eleição de Bill Clinton para a presidência, em 1992 (258 cadeiras), ou a de Barack Obama, em 2008 (257). Ainda assim, ficará abaixo do recorde da era de Franklin D. Roosevelt, quando a bancada democrata na Câmara chegou a ultrapassar 300 cadeiras.

Veja também