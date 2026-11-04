A- A+

Estados Unidos Nos EUA, democratas ganham governo do Michigan e elegem primeira mulher indígena no Senado Jocelyn Benson foi a principal administradora eleitoral do estado nas eleições anteriores de 2020 e 2024

Novos resultados das eleições de meio de mandato mantiveram o controle democrata sobre um governo estratégico no Meio-Oeste e renderam ao partido uma vitória simbólica no Senado. Em Michigan, a democrata Jocelyn Benson foi eleita governadora ao derrotar o republicano John James, segundo projeção da Associated Press, garantindo que o cargo siga com os democratas em um Estado-pêndulo.

Atual secretária de Estado, Benson sucede Gretchen Whitmer, impedida de concorrer novamente por limites de mandato, e ganhou projeção nacional por ter defendido a apuração e o resultado das eleições de 2020, contestados repetidamente pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e aliados após a derrota dele no Estado para Joe Biden.

Benson também foi a principal administradora eleitoral de Michigan nas eleições de 2020 e 2024. Ainda, o democrata Garlin Gilchrist venceu a eleição para secretário de Estado.

Minnesota

Em Minnesota, a democrata Peggy Flanagan derrotou a republicana Michele Tafoya e foi eleita senadora, preservando uma cadeira considerada essencial para os democratas na disputa pelo controle da Câmara Alta. Atual vice-governadora e aliada do senador Bernie Sanders, Flanagan - integrante do povo Ojibwe - substituirá a senadora Tina Smith, que não buscou a reeleição. Com a vitória, Flanagan se tornará a primeira mulher indígena eleita para o Senado dos EUA.

A candidata democrata ao Senado de Minnesota e vice-governadora, Peggy Flanagan, discursa durante um evento de campanha no Conselho Regional de Carpinteiros do Meio-Oeste Norte, em 1º de novembro de 2026, em St. Paul, Minnesota Foto: Getty Images via AFP

Em discurso a apoiadores, Flanagan afirmou que é hora de "novas vozes" sacudirem o partido e disse que "os poderosos" precisam ouvir, em meio a um ano de força crescente da ala progressista democrata.

Califórnia

Na Califórnia, o democrata Richard Pan venceu a eleição para a Câmara dos Representantes no 6º distrito ao derrotar Kevin Kiley Médico e ex-senador estadual, Pan se tornou alvo do movimento antivacina ao patrocinar uma lei para eliminar exceções filosóficas e religiosas às exigências de imunização escolar.

Kiley havia sido eleito como republicano, mas abandonou a filiação partidária após a aprovação, no ano passado, de novos limites distritais no Estado que favoreceram os democratas.

Veja também