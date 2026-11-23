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Estados Unidos Nos EUA, democratas planejam 12 debates para primárias presidenciais de 2028 Presidente do DNC, Ken Martin, afirmou em um comunicado que o objetivo do partido é manter a unidade e ajudar o candidato que for escolhido a conquistar a Casa Branca

O Partido Democrata dos EUA planeja realizar 12 debates durante as primárias presidenciais para o que se espera ser uma disputa concorrida em 2028, com o primeiro encontro marcado para junho, anunciou o Comitê Nacional Democrata (DNC, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, 23.

O presidente do DNC, Ken Martin, afirmou em um comunicado que o objetivo do partido é manter a unidade e ajudar o candidato que for escolhido a conquistar a Casa Branca.

Os debates podem desempenhar um papel fundamental ao atrair atenção para os candidatos e ajudar a filtrar a lista de possíveis concorrentes. Antecipando um grande número de postulantes à presidência, o DNC informou que limitará a participação em cada debate a 20 candidatos que cumprirem os requisitos, distribuídos ao longo de duas noites, caso seja necessário.

Segundo o DNC, os critérios para garantir um lugar no palco dos debates serão semelhantes aos de 2020 - quando também houve um grande número de candidatos e uma dúzia de debates - e incluirão o desempenho em pesquisas de opinião, além de outros requisitos, como a capacidade de arrecadar fundos junto à base eleitoral.

Mais detalhes serão divulgados em janeiro, incluindo datas, horários e locais específicos para os debates, informou o DNC. O partido definiu que cinco debates ocorrerão em 2027 e sete em 2028, com o último debate das primárias previsto para março de 2028. O cronograma dos debates é uma das decisões do DNC que mais atrai atenção, assim como a escolha da cidade que sediará a convenção de 2028. No início deste ano, o DNC reduziu a lista de cidades candidatas a três: Boston, Denver e Filadélfia.

O anúncio do DNC ocorre antes mesmo de os principais pré-candidatos lançarem suas campanhas para suceder o presidente republicano dos EUA, Donald Trump, e segue o desempenho expressivo do partido nas eleições de meio de mandato, nas quais os democratas conquistaram o controle tanto da Câmara quanto do Senado, garantindo sua maior maioria no novo Congresso em décadas.



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