A- A+

SHUTDOWN Nos EUA, Escritório de Orçamento diz que pretende seguir com demissões em 14º dia de shutdown A declaração ocorre após o diretor do OMB afirmar na última sexta-feira que "as demissões em massa do governo federal começaram"

O Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca (OMB, na sigla em inglês) afirmou nesta terça-feira, 14, que pretende "continuar com as demissões" no governo federal, em meio ao prolongamento do impasse orçamentário que mantém os Estados Unidos em paralisação governamental, que entrou em seu 14º dia.

Em publicação no X, o órgão disse estar "tomando todas as providências para resistir à intransigência dos democratas", acrescentando que seguirá "pagando as tropas, pagando as forças da lei, continuando com as demissões e esperando".

A declaração ocorre após o diretor do OMB, Russell Vought, afirmar na última sexta-feira que "as demissões em massa do governo federal começaram", sem fornecer detalhes adicionais.

Segundo o site Punchbowl News, os cortes são "substanciais", embora nem todas as agências federais sejam afetadas.

O movimento intensifica a pressão sobre o Congresso, que ainda não chegou a um acordo sobre o orçamento.

O presidente Donald Trump já havia ameaçado eliminar permanentemente recursos e cargos ligados a "programas apoiados por democratas" caso o shutdown se estendesse.

Em reação, a Federação Americana de Empregados do Governo anunciou anteriormente que entraria com uma ação judicial contra o governo, classificando as demissões como ilegais e motivadas por razões políticas.





Veja também