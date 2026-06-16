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UFC NA CASA BRANCA Nos EUA, FBI diz ter frustrado ataques planejados contra evento de UFC na Casa Branca Cinco pessoas foram presas em estados como Ohio, Missouri e Califórnia, segundo uma autoridade com conhecimento do caso

Autoridades de segurança dos EUA impediram "ataques planejados" que tinham como alvo o evento do UFC realizado na Casa Branca no último fim de semana em comemoração ao aniversário do presidente Donald Trump, e várias pessoas foram detidas, informou nesta terça-feira (16) o diretor do FBI, Kash Patel.

A natureza da ameaça não foi divulgada de imediato. Mais detalhes devem ser revelados ainda nesta terça-feira, quando as acusações forem tornadas públicas.

Cinco pessoas foram presas em estados como Ohio, Missouri e Califórnia, segundo uma autoridade com conhecimento do caso. A fonte falou à Associated Press sob condição de anonimato por tratar de informações ainda não divulgadas oficialmente.

O FBI tomou conhecimento da possível ameaça em 10 de junho, quatro dias antes do evento de artes marciais mistas realizado no gramado sul da Casa Branca. "Graças à rápida ação do FBI, de nossos parceiros e do Departamento de Justiça em uma operação envolvendo vários estados, múltiplos indivíduos estão sob custódia e os ataques planejados foram completamente frustrados", afirmou Patel em publicação no X.

O diretor do Serviço Secreto, Sean Curran, declarou em comunicado separado que a agência "trabalhou dia e noite para identificar os responsáveis e responsabilizá-los".

Trump, que comemorou seu 80º aniversário no evento do UFC realizado no domingo, 14, buscou associar as lutas às celebrações mais amplas dos 250 anos da assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Falando a jornalistas em Évian-les-Bains, na França, onde participa da cúpula do G7, o presidente disse que ainda não havia sido informado sobre a suposta conspiração frustrada. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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