Nos EUA, governador de Louisiana solicita envio da Guarda Nacional para Nova Orleans
A solicitação ocorre semanas após Trump sugerir o envio de tropas para Nova Orleans
O governador do Estado americano da Louisiana, o republicano Jeff Landry, pediu o envio da Guarda Nacional para Nova Orleans e outras cidades, afirmando que a região precisa de ajuda para combater o crime.
A solicitação ocorre semanas após o presidente americano, Donald Trump, sugerir o envio de tropas para Nova Orleans.
Landry, que é aliado de Trump, elogiou a decisão do republicano de enviar tropas para Washington e Memphis e afirmou que seu pedido "se baseia no sucesso comprovado" dos envios para outras cidades.
O governador solicitou até mil tropas até o ano fiscal de 2026 em seu Estado, em uma carta enviada ao secretário de Guerra do país, Pete Hegseth.
Leia também
• Líderes políticos de Oregon instam Trump a não enviar tropas federais para Portland
• Trump ordena envio de tropas para Portland, no noroeste dos EUA
• Trump anuncia que mobilizará a Guarda Nacional em Memphis para combater a criminalidade
Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.