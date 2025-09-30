Ter, 30 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
estados unidos

Nos EUA, governador de Louisiana solicita envio da Guarda Nacional para Nova Orleans

A solicitação ocorre semanas após Trump sugerir o envio de tropas para Nova Orleans

Reportar Erro
O governador de Louisiana, Jeff LandryO governador de Louisiana, Jeff Landry - Foto: Reprodução/X

O governador do Estado americano da Louisiana, o republicano Jeff Landry, pediu o envio da Guarda Nacional para Nova Orleans e outras cidades, afirmando que a região precisa de ajuda para combater o crime.

A solicitação ocorre semanas após o presidente americano, Donald Trump, sugerir o envio de tropas para Nova Orleans.

Landry, que é aliado de Trump, elogiou a decisão do republicano de enviar tropas para Washington e Memphis e afirmou que seu pedido "se baseia no sucesso comprovado" dos envios para outras cidades. 

O governador solicitou até mil tropas até o ano fiscal de 2026 em seu Estado, em uma carta enviada ao secretário de Guerra do país, Pete Hegseth.

Leia também

• Líderes políticos de Oregon instam Trump a não enviar tropas federais para Portland

• Trump ordena envio de tropas para Portland, no noroeste dos EUA

• Trump anuncia que mobilizará a Guarda Nacional em Memphis para combater a criminalidade

Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter