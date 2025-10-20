Seg, 20 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Nos EUA, Hassett prevê fim do shutdown nesta semana e fala em possíveis "medidas mais fortes"

Questionado sobre a possibilidade de ser indicado à presidência do Federal Reserve, o banco central norte-americano, Kevin Hassett desconversou

Reportar Erro
Nos EUA, Hassett prevê fim do shutdown nesta semana e fala em possíveis "medidas mais fortes"Nos EUA, Hassett prevê fim do shutdown nesta semana e fala em possíveis "medidas mais fortes" - Foto: Anna Moneymaker/AFP

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o shutdown do governo norte-americano "provavelmente terminará ainda esta semana". Ele alertou, porém, que se o bloqueio persistir, "a Casa Branca vai precisar olhar muito de perto para medidas mais fortes que possamos tomar para trazê-los à mesa", disse, em referência aos senadores democratas, durante entrevista à CNBC.

Hassett também comentou as recentes tensões comerciais com Pequim. "Ficamos surpresos com as ações da China", disse sobre o controle de exportações de terras raras, acrescentando que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, terá reuniões com representantes chineses nos próximos dias.

Segundo ele, os encontros devem "esclarecer mal-entendidos" sobre as negociações bilaterais.

Leia também

• "Shutdown" pode levar a demissões em massa no setor nuclear dos EUA, diz congressista republicano

• Trump reafirma que shutdown abriu espaço para cortes permanentes em programas democratas

• Trump tem muito mais ferramentas à disposição para lidar com shutdown, diz conselheiro

Questionado sobre a possibilidade de ser indicado à presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Hassett desconversou. "Tenho o melhor trabalho do mundo no momento", afirmou.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter