ESTADOS UNIDOS Nos EUA, Hassett prevê fim do shutdown nesta semana e fala em possíveis "medidas mais fortes" Questionado sobre a possibilidade de ser indicado à presidência do Federal Reserve, o banco central norte-americano, Kevin Hassett desconversou

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o shutdown do governo norte-americano "provavelmente terminará ainda esta semana". Ele alertou, porém, que se o bloqueio persistir, "a Casa Branca vai precisar olhar muito de perto para medidas mais fortes que possamos tomar para trazê-los à mesa", disse, em referência aos senadores democratas, durante entrevista à CNBC.

Hassett também comentou as recentes tensões comerciais com Pequim. "Ficamos surpresos com as ações da China", disse sobre o controle de exportações de terras raras, acrescentando que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, terá reuniões com representantes chineses nos próximos dias.

Segundo ele, os encontros devem "esclarecer mal-entendidos" sobre as negociações bilaterais.

Questionado sobre a possibilidade de ser indicado à presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Hassett desconversou. "Tenho o melhor trabalho do mundo no momento", afirmou.



