IMIGRAÇÃO Nos EUA, juiz considera ilegal uso da Guarda Nacional por Trump em Los Angeles A Califórnia entrou com uma ação alegando que o envio de militares durante o verão do hemisfério Norte infringia uma lei que proíbe o uso das Forças Armadas na aplicação de leis doméstica

O juiz Charles Breyer, em Washington, decidiu que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, violou a lei federal ao enviar tropas para acompanhar agentes federais em operações de imigração.

A Califórnia entrou com uma ação alegando que o envio de militares para Los Angeles durante o verão do hemisfério Norte infringia uma lei que proíbe o uso das Forças Armadas na aplicação de leis domésticas.

Advogados do governo argumentaram que o Ato Posse Comitatus não se aplica, pois as tropas estavam protegendo agentes federais, e não fazendo cumprir a lei.

Eles sustentam que os militares foram mobilizados sob uma autoridade que permite ao presidente destacá-los. Fonte: Associated Press.

