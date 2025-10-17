Nos EUA, Kevin Hassett culpa gestão Biden por temores de crédito bancário

A- A+

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, culpou a gestão do ex-presidente Joe Biden pelos temores sobre o mercado de crédito americano que levaram a queda de ações de bancos na quinta-feira, deflagrando aversão ao risco em escala global.



"Estamos otimistas em dizer que o governo Trump está a frente da curva nisso e temos pessoas competentes trabalhando para consertar regulações bancárias, como Michelle Bowman no Federal Reserve (Fed) e Scott Bessent no Tesouro", afirmou, em entrevista à Fox Business na manhã desta sexta-feira, 17. "Esse time vai limpar a bagunça da gestão Biden".



Hassett acrescentou que os mercados precisam "entender que há um novo governo" e que o setor bancário dos EUA conta com amplas reservas de capital no momento.





Sobre perspectivas para a economia, o conselheiro disse esperar que o Federal Reserve (Fed) corte os juros três vezes neste ano, o que representaria mais duas reduções nas taxas. "O Fed é bom em nos dizer qual será seu próximo passo antes de acontecer, e já sinalizaram cortes de juros", afirmou.



Mas, na visão dele, este é apenas o começo da flexibilização monetária necessária para apoiar o mercado de trabalho.



Hassett projetou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA continuará em torno de 4% e descartou preocupações com possível deterioração acentuada do emprego ou aceleração da inflação. "Não vejo razão pela qual o crescimento não possa continuar", pontuou.

