Seg, 11 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda11/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PREVISÃO

Nos EUA, NOAA ainda prevê temporada de furacões no Atlântico com atividade acima do normal

As estimativas são para toda a temporada de furacões do Atlântico, que vai de 1º de junho a 30 de novembro

Reportar Erro
Nos EUA, NOAA ainda prevê temporada de furacões no Atlântico com atividade acima do normalNos EUA, NOAA ainda prevê temporada de furacões no Atlântico com atividade acima do normal - Foto: Reprodução/internet

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos ainda prevê que a temporada de furacões no Atlântico terá atividade acima do normal, com a expectativa de 13 a 18 tempestades nomeadas. Segundo a agência, dessas tempestades nomeadas, com ventos de pelo menos 63 quilômetros por hora, de cinco a nove poderiam se tornar furacões, com ventos de 119 km/h ou mais, incluindo de dois a cinco grandes furacões com ventos de pelo menos 179 km/h.

A previsão mais recente da NOAA está, em grande parte, em linha com a previsão de maio, quando estimou entre 13 e 19 tempestades nomeadas e entre seis e 10 furacões, incluindo de três a cinco grandes furacões.

As estimativas são para toda a temporada de furacões do Atlântico, que vai de 1º de junho a 30 de novembro, e incluem as quatro tempestades tropicais nomeadas que já se formaram. A NOAA normalmente divulga uma atualização de meio de temporada no início de agosto, após sua previsão de maio.

Leia também

• Trump espera que a China quadruplique os pedidos de soja

• Coreia do Norte alerta que adotará "medidas contundentes" diante de exercícios EUA-Coreia do Sul

• Nvidia e AMD pagarão 15% da receita de vendas de chips na China ao governo dos EUA

A administração espera uma atividade elevada de tempestades tropicais no Atlântico devido às temperaturas da superfície do mar mais altas do que a média no Oceano Atlântico tropical e no Mar do Caribe, juntamente com uma monção ativa na África Ocidental.

Além disso, condições conhecidas como ENSO neutro, o que significa que não há nem El Niño nem La Niña para influenciar a atividade, também são favoráveis para a formação de tempestades, afirmou a agência.

A NOAA disse que a probabilidade de atividade acima do normal é de 50%. Além disso, há 35% de chance de uma temporada próxima do normal e 15% de chance de uma temporada abaixo do normal.

No início de julho, a tempestade tropical Chantal foi a primeira da temporada a tocar o solo nos EUA e trouxe ventos fortes e inundações na Carolina do Norte e na Carolina do Sul durante o fim de semana do feriado do Dia da Independência.

A empresa privada de meteorologia AccuWeather disse que agora prevê a formação de três a cinco tempestades nomeadas em agosto, citando um aumento da atividade de ondas tropicais na costa oeste da África e condições favoráveis no Atlântico. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter