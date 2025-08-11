A- A+

PREVISÃO Nos EUA, NOAA ainda prevê temporada de furacões no Atlântico com atividade acima do normal As estimativas são para toda a temporada de furacões do Atlântico, que vai de 1º de junho a 30 de novembro

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos ainda prevê que a temporada de furacões no Atlântico terá atividade acima do normal, com a expectativa de 13 a 18 tempestades nomeadas. Segundo a agência, dessas tempestades nomeadas, com ventos de pelo menos 63 quilômetros por hora, de cinco a nove poderiam se tornar furacões, com ventos de 119 km/h ou mais, incluindo de dois a cinco grandes furacões com ventos de pelo menos 179 km/h.

A previsão mais recente da NOAA está, em grande parte, em linha com a previsão de maio, quando estimou entre 13 e 19 tempestades nomeadas e entre seis e 10 furacões, incluindo de três a cinco grandes furacões.

As estimativas são para toda a temporada de furacões do Atlântico, que vai de 1º de junho a 30 de novembro, e incluem as quatro tempestades tropicais nomeadas que já se formaram. A NOAA normalmente divulga uma atualização de meio de temporada no início de agosto, após sua previsão de maio.

A administração espera uma atividade elevada de tempestades tropicais no Atlântico devido às temperaturas da superfície do mar mais altas do que a média no Oceano Atlântico tropical e no Mar do Caribe, juntamente com uma monção ativa na África Ocidental.

Além disso, condições conhecidas como ENSO neutro, o que significa que não há nem El Niño nem La Niña para influenciar a atividade, também são favoráveis para a formação de tempestades, afirmou a agência.

A NOAA disse que a probabilidade de atividade acima do normal é de 50%. Além disso, há 35% de chance de uma temporada próxima do normal e 15% de chance de uma temporada abaixo do normal.

No início de julho, a tempestade tropical Chantal foi a primeira da temporada a tocar o solo nos EUA e trouxe ventos fortes e inundações na Carolina do Norte e na Carolina do Sul durante o fim de semana do feriado do Dia da Independência.

A empresa privada de meteorologia AccuWeather disse que agora prevê a formação de três a cinco tempestades nomeadas em agosto, citando um aumento da atividade de ondas tropicais na costa oeste da África e condições favoráveis no Atlântico. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado



