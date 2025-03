A- A+

ESTADOS UNIDOS Nos EUA, secretário tenta desqualificar jornalista após vazamento de plano de ataque a houthis Altos funcionários do governo Trump debateram planos sigilosos de ataques contra o grupo em um chat no Signal, aplicativo de mensagens criptografadas

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que "ninguém estava trocando mensagens sobre planos de guerra" ao ser questionado por jornalistas sobre a revelação de que o editor-chefe da revista The Atlantic obteve acesso, por engano, a um grupo de conversa com autoridades do governo de Donald Trump que discutiam ataques contra os houthis no Iêmen.



"Ele é um suposto jornalista altamente desacreditado. Sua carreira é baseada em repetidas farsas", declarou Hegseth a repórteres.

Altos funcionários do governo Trump debateram planos sigilosos de ataques contra os houthis em um chat no Signal, aplicativo de mensagens criptografadas, e, por engano, incluíram o jornalista Jeffrey Goldberg, da The Atlantic, que divulgou as mensagens.



