A- A+

EUA Nos EUA, Trump entrega medalhas para artistas homenageados pelo Kennedy Center Ator Sylvester Stallone, os cantores Gloria Gaynor e George Strait, a banda de rock Kiss e o ator Michael Crawford foram homenageados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregou neste sábado, 6, no Salão Oval da Casa Branca, as medalhas aos homenageados do Kennedy Center de 2025.

Entre os que receberam a honraria estavam o ator Sylvester Stallone, os cantores Gloria Gaynor e George Strait, a banda de rock Kiss e o ator Michael Crawford.



Em seu discurso logo após a entrega das medalhas, Trump disse que ali estavam alguns dos maiores artistas, atores e performers de sua geração.

"Cada um de vocês deixou uma marca indelével na vida americana e, juntos, definiram gêneros inteiros e estabeleceram novos padrões para as artes performáticas".



O Kennedy Center é uma honraria, instituída em 1978 e que homenageia cinco artistas de diferentes categorias todos os anos pela contribuição para a cultura do país.

Veja também