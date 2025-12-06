Nos EUA, Trump entrega medalhas para artistas homenageados pelo Kennedy Center
Ator Sylvester Stallone, os cantores Gloria Gaynor e George Strait, a banda de rock Kiss e o ator Michael Crawford foram homenageados
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregou neste sábado, 6, no Salão Oval da Casa Branca, as medalhas aos homenageados do Kennedy Center de 2025.
Entre os que receberam a honraria estavam o ator Sylvester Stallone, os cantores Gloria Gaynor e George Strait, a banda de rock Kiss e o ator Michael Crawford.
Em seu discurso logo após a entrega das medalhas, Trump disse que ali estavam alguns dos maiores artistas, atores e performers de sua geração.
"Cada um de vocês deixou uma marca indelével na vida americana e, juntos, definiram gêneros inteiros e estabeleceram novos padrões para as artes performáticas".
O Kennedy Center é uma honraria, instituída em 1978 e que homenageia cinco artistas de diferentes categorias todos os anos pela contribuição para a cultura do país.