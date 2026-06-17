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Estados Unidos

Nos EUA, Trump invoca lei para reforçar a produção de munições

Memorando delega ao Secretário de Defesa, Pete Hegseth, a autoridade para utilizar a lei, que pode ser empregada para acelerar a fabricação de itens considerados essenciais

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Presidente dos EUA, Donald TrumpPresidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Kent Nishimura / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invocou a Lei de Produção para a Defesa (Defense Production Act) para lidar com limitações na produção de munições, de acordo com um memorando presidencial divulgado nesta terça-feira, 16.

O memorando delega ao Secretário de Defesa, Pete Hegseth, a autoridade para utilizar a lei, que pode ser empregada para acelerar a fabricação de itens considerados essenciais. O documento afirma que essa medida é necessária porque cadeias de suprimentos frágeis e gargalos na produção podem "prejudicar a capacidade" dos Estados Unidos de ampliar a disponibilidade de munições, mísseis e equipamentos necessários para a defesa nacional.

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A guerra contra o Irã destacou preocupações relacionadas aos estoques de munições dos Estados Unidos e sua capacidade de produção.
 

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