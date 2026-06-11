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Estados Unidos Nos EUA, Trump pede que Congresso aprove projeto com orçamento militar de US$ 350 bilhões O líder americano afirma que a aprovação do orçamento "reacende a indústria americana e cria centenas de milhares de empregos de alta remuneração para os americanos"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu na noite de quarta-feira, 10, em publicação na rede Truth Social, que o Congresso americano aprove um projeto de lei de "reconciliação" que inclui um orçamento de US$ 350 bilhões para a área militar. O texto ainda inclui a Lei Salve a América, que prevê que apenas cidadãos comprovadamente americanos tenham direito a voto.

"Este é um investimento geracional em nossos militares, ainda maior do que o do presidente Reagan! Recon 3.0 [Projeto de Reconciliação] é o único caminho para o orçamento militar de US$ 1,5 trilhão de dólares que nossos guerreiros precisam para construir o arsenal da liberdade", disse Trump.

O líder americano afirmou ainda que a aprovação do orçamento "reacende a indústria americana, cria centenas de milhares de empregos de alta remuneração para os americanos e garante nossa dominância global sem alimentar a inflação".

Na publicação, Trump também defendeu o fim da participação de homens trans em modalidades esportivas femininas e a proibição de cirurgias de redesignação sexual.

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