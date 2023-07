"Nos insultam para nos envenenar", diz Kamala Harris sobre reforma do ensino de história negra

A- A+

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse nesta segunda-feira (24) que não tolerará o “insulto” promovido pela Flórida, após o governo estadual aprovar, na semana passada, uma reforma do ensino de história afro-americana na rede pública que alega que pessoas escravizadas se beneficiaram da escravidão porque ela lhes ensinou habilidades úteis. O texto também foi tachado de “retrocesso” e “versão higienizada da história” por políticos, educadores, historiadores e sindicatos

“No estado da Flórida, eles decidiram que os alunos do ensino médio aprenderão que as pessoas escravizadas se beneficiaram da escravidão”, disse Harris no Twitter. “Eles nos insultam em uma tentativa de nos envenenar, e não vamos tolerar isso.”

Os novos padrões do Conselho Estadual de Educação da Flórida incluem linguagem controversa sobre como “escravos desenvolveram habilidades que, em alguns casos, poderiam ser aplicadas para seu benefício pessoal”, de acordo com um documento de 216 páginas sobre os padrões estaduais de 2023 em estudos sociais, publicado pelo Departamento de Educação da Flórida.

Outra linguagem que atraiu a ira de alguns educadores e defensores da educação inclui o ensino sobre como os negros também foram perpetradores de violência durante os massacres raciais.

Na quarta-feira, quando a reforma foi aprovada, Harris orientou seus funcionários a planejar imediatamente uma viagem à Flórida, disse um funcionário da Casa Branca ao New York Times.

— Como é possível que alguém possa sugerir que, em meio a essas atrocidades, haja algum benefício em ser submetido a esse nível de desumanização? — declarou Harris, a primeira afro-americana e primeira asiático-americana a ocupar o cargo de vice-presidente, em um discurso em Jacksonville, a cidade mais populosa da Flórida, na tarde de sexta-feira.

Mais cedo na sexta-feira, o governo do estado, Ron DeSantis, republicano, divulgou uma declaração acusando o governo do presidente Joe Biden, democrata, de descaracterizar os novos padrões e de ser "obcecado pela Flórida".

Os novos padrões de ensino da Flórida estão no meio de um cabo de guerra nacional sobre como raça e gênero devem ser ensinados nas escolas. Houve conflitos locais sobre a proibição de livros e o que pode ser dito sobre raça nas salas de aula e debates sobre a mudança de nome de escolas que homenageavam generais confederados.

DeSantis fez da luta contra uma agenda "acordada" na educação uma parte importante de sua marca nacional. Ele reformulou o New College da Flórida, uma faculdade pública de artes liberais, e rejeitou o curso de Ensino Avançado do College Board sobre estudos afro-americanos.

Seu governo também atualizou os livros didáticos de matemática e estudos sociais do estado, eliminando "tópicos proibidos" como aprendizagem socioemocional, que ajuda os alunos a desenvolver mentalidades positivas, e teoria crítica da raça, que analisa o papel sistêmico do racismo na sociedade.

Com DeSantis e Biden agora ambos candidatos oficiais na campanha de 2024, cada lado rapidamente acusou o outro de empurrar propaganda para as crianças.

A reescrita da Flórida de seus padrões de história afro-americana vem em resposta a uma lei de 2022 assinada por DeSantis, conhecida como "Stop WOKE Act", que proíbe instruções que poderiam levar os alunos a se sentirem desconfortáveis em relação a um evento histórico por causa de sua raça, sexo ou origem nacional.

Os novos padrões parecem enfatizar as contribuições positivas dos negros americanos ao longo da história. Espera-se que os alunos da quinta série aprendam sobre a "resiliência" dos negros, inclusive como os ex-escravizados ajudaram outros a fugir e sobre as contribuições dos negros durante a expansão para o Oeste.

O ensino da história positiva é importante, disse Albert Broussard, professor de estudos afro-americanos da Universidade A&M do Texas, que ajudou a escrever livros didáticos de história para a McGraw Hill.

— A história dos negros não é apenas uma longa história de tragédia, tristeza e brutalidade — afrimou.

No entanto, ele considerou que alguns dos ajustes da Flórida foram longe demais, diminuindo a ênfase na violência e na desumanidade sofridas pelos negros americanos e resultando em apenas uma "história parcial".

— É o tipo de higienização que os alunos vão perceber — disse ele. — Os alunos farão perguntas e exigirão respostas.

O Departamento de Educação da Flórida disse que os novos padrões foram resultado de um "processo rigoroso", descrevendo-os como "profundos e abrangentes".

— Eles incorporam todos os componentes da história afro-americana: o bom, o ruim e o feio — disse Alex Lanfranconi, diretor de comunicações do departamento.

Um padrão contestado afirma que os alunos do ensino médio devem aprender sobre a "violência perpetrada contra e pelos afro-americanos" durante os massacres raciais do início do século XX, como o Massacre Racial de Tulsa, em que manifestantes brancos destruíram um próspero bairro negro em Tulsa, Oklahoma, e cerca de 300 pessoas foram mortas.

Ao dizer que a violência foi perpetrada não apenas contra, mas "por afro-americanos", os padrões parecem tentar ensinar "ambos os lados" da história, disse LaGarrett King, diretor do Centro de História Negra e Alfabetização Racial para o Ensino Fundamental e Médio da Universidade de Buffalo, no estado de Nova York. Mas historicamente, "simplesmente não é preciso", acrescentou.

De modo geral, dizem os historiadores, os massacres raciais ocorridos no início do século XX foram liderados por grupos brancos, geralmente para impedir que os residentes negros votassem. (Com The New York Times)

Veja também

Folha Pet Cãozinho caramelo pega "carona" em caminhão de lixo no Paraná