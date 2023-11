Nos Jogos Escolares Brasileiros 2023, Pernambuco conquista 57 medalhas

A- A+

Encerrando sua participação nos Jogos Escolares Brasileiros de 2023, Pernambuco alcançou um considerável desempenho. O Estado conquistou 57 medalhas, foram elas: 15 de ouro, 13 de prata e 29 de bronze. As premiações foram alçadas por estudantes/atletas da categoria 12 a 14 anos. A competição aconteceu em Brasília, entre os dias 27 de outubro e 8 de novembro, quarta-feira última. A delegação de Pernambuco contou com cerca de 240 integrantes, entre atletas e staff, para a disputa de 18 modalidades. Cerca de 5 mil alunos/atletas de todo o Brasil participaram dos JEBs 2023.

Nesta edição, os representantes das artes marciais foram os grandes destaques entre os atletas pernambucanos. Só as lutas arremataram 28 medalhas, sendo 13 do judô, cinco do karatê, cinco do wrestling e cinco do taekwondo. Além disso, a ginástica artística de Pernambuco terminou em primeiro lugar entre os estados da região Norte e Nordeste e conquistou duas medalhas de bronze na competição, com Giovana Mesquita, no solo e no salto.

“Como de costume, o balanço da participação de Pernambuco nos Jogos Escolares Brasileiros é extremamente positivo. Não apenas pela questão dos resultados, mas, por se tratar de uma competição escolar sub-15, pelo desenvolvimento esportivo e educacional dos participantes, que saem da competição com muito aprendizado”, comentou o secretário executivo de Esportes de Pernambuco, Luciano Leonidio.

JEBs 2024 será em Pernambuco

Pernambuco se prepara para receber os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) em 2024. A cidade do Recife está confirmada como a sede da maior competição do segmento escolar do país. A Secretaria de Educação e Esportes (SEE), através da Secretaria executiva de Esportes, já trabalha para realizar um evento histórico.

“É uma grande responsabilidade sediar os JEBs em 2024. Desta vez, a festa fica por conta da organização de Pernambuco. É uma grande satisfação e uma grande responsabilidade. Será um prazer inenarrável receber a todos os atletas, técnicos, presidentes de federação, enfim, todos os envolvidos nesta grande competição”, complementou Leonidio.

Gustavo Libório, 14 anos, estudante do colégio GGE, encerrou seu ciclo de participações em Jogos Escolares Brasileiros na edição 2023. Ele, que é atleta do karatê e disputa no kata, se despediu dos JEBs com a conquista da medalha de ouro. Ao todo, foram três edições disputadas e três pódios para o karateca: 3° lugar nos JEBs 2021, 1° lugar nos JEBs 2022 e 1° lugar, novamente, nos JEBs 2023.

“Foi uma competição muito importante para mim e para minha carreira de atleta. Três pódios, sendo duas vezes ouro, traz um grande diferencial para o meu currículo. Nessa trajetória, pude fazer várias amizades e conhecer pessoas de outros estados, o que faz ser uma experiência pessoal incrível”, pontuou o atleta.

Confira abaixo todas as medalhas conquistadas por Pernambuco nos JEBs 2023 (12 a 14 anos):

Atletismo: 4 ouros, 2 pratas e 2 bronzes;

Judô: 1 ouro, 5 pratas e 7 bronzes;

Karatê: 4 ouros e 1 prata;

Vôlei de praia: 1 prata e 1 bronze;

Xadrez: 1 prata;

Badminton: 1 ouro e 3 bronzes;

Natação: 2 ouros, 1 prata e 4 bronzes;

Wrestling: 1 ouro e 4 bronzes;

Taekwondo: 1 ouro, 1 prata e 3 bronzes;

Ginástica artística: 2 bronzes;

Tênis de mesa: 2 bronzes;

Basquete: 1 ouro;

Futsal: 1 prata;

Handebol: 1 bronze.

