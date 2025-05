Nós realmente compartilhamos 60% de nosso DNA com uma banana?

A- A+

Você já ouviu falar que os humanos compartilham 60% do nosso DNA com uma banana? Parece loucura, e é, pelo menos, em parte. De acordo com dados de um programa conduzido pelo Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano em 2013, existe de fato uma sobreposição significativa em determinado material genético entre humanos e bananas.

“Você compartilha 50% do seu DNA com cada um dos seus pais. Mas, com as bananas, compartilhamos cerca de 50% dos nossos genes”, disse Mike Francis, bioinformata do Centro de Dados e Ciências Computacionais de Assuntos de Veteranos em Boston, nos Estados Unidos. Entretanto, isso acaba sendo apenas cerca de 1% do nosso DNA.

Originalmente planejado para uma exposição do Museu de História Natural Smithsonian, os resultados do projeto de 2013 foram usados em um vídeo, que incluía uma observação de que o genoma humano é “41% semelhante” ao de uma banana.

Para comparar os genomas, os cientistas responsáveis pela informação original primeiro catalogaram os genes da fruta, usando os resultados para prever quais produtos genéticos resultariam. Em seguida, fizeram o mesmo com os genes humanos.

Com esses dois conjuntos de dados coletados, o próximo passo foi compará-los.

Mais de 4 milhões de comparações foram feitas no total: "o programa comparou a semelhança entre a sequência dos genes da banana e cada gene humano", disse o geneticista do NIH Lawrence Brody, que liderou o projeto. "O programa manteve todas as correspondências que eram mais semelhantes do que se esperaria por acaso”, afirmou.

Ao todo, houve cerca de 7.000 genes de banana que tinham um equivalente aproximado ao genoma humano — o equivalente a cerca de 60% dos genes de uma espécie tendo uma "correspondência" reconhecível na outra. Entretanto, os cientistas afirmam que essas “correspondências” não eram idênticas — a similaridade média entre as proteínas era de cerca de 40%.

Brody afirmou, em entrevista ao HowStuffWorks, que podemos pensar nessa questão como um projeto de estilos específicos de uma casa.

“Agora, comparando uma casa de fazenda e uma casa geminada, por exemplo, veremos que elas são muito diferentes no geral — provavelmente têm móveis internos diferentes; serão decoradas de forma diferente e terão detalhes específicos de cada área, porém, todas têm algum tipo de banheiro, quartos, cozinhas, camas”, disse.

O pesquisador afirma que o mesmo acontece com as bananas e os humanos. À primeira vista, parecem ser totalmente diferentes, “mas se pensar no que fazemos para viver e no que uma banana faz, há muitas coisas que fazemos da mesma maneira, como consumir oxigênio", disse Brody, afirmando que muitos desses genes são fundamentais para a vida.

