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PADROEIRA Nossa Senhora Aparecida: confira a programação das missas e procissões em Pernambuco Paróquias do Recife, de outras cidades da Região Metropolitana e da Mata Sul promovem celebrações de sábado (10) até segunda-feira (12)

O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira (12), reúne fiéis em missas, procissões e outras manifestações de fé em homenagem à padroeira do Brasil.

Em Pernambuco, as comemorações incluem atividades religiosas e culturais ao longo do fim de semana, entre este sábado (10) e a segunda-feira, com programações especiais nas paróquias do Recife, de outras cidades da Região Metropolitana (RMR) e Mata Sul.

A devoção à santa atravessa gerações e ocupa um lugar importante na história religiosa e cultural brasileira.

Na Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), cinco paróquias são dedicadas a Nossa Senhora da Conceição Aparecida: no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife; em Bela Vista, em Vitória de Santo Antão; no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata; no Janga, em Paulista; e em Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes.

Além dessas localidades citadas, no distrito de Juçaral, no Cabo de Santo Agostinho, também existe um santuário dedicado à santa padroeira nacional.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o padre Gustavo Nascimento, pároco da Paróquia do Janga, ressaltou que a comunidade celebra 30 anos de história em 2026. A festa deste ano tem como tema “Sob o olhar de Maria, caminhamos pela fé”.

“Maria é a primeira que acreditou. Ela foi a primeira que disse 'sim' a Jesus Cristo, e nós, como devotos dela, devemos ser inspirados pelo exemplo dela e também dizer 'sim' ao Senhor Deus com nossas vidas. A maior resposta que nós damos ao Senhor é a fé nele, é acreditar que Ele quer o melhor para nós e que sejamos salvos”, declarou.

O padre também relacionou a mensagem da festa às dificuldades enfrentadas pela sociedade e defendeu a confiança em Jesus como fonte de esperança. Ao final da conversa, convidou os fiéis a participar das celebrações de encerramento da festa no Janga | Foto: Pascom/Paróquia do Janga

O sacerdote também destacou a importância dos fiéis manterem a esperança diante das dificuldades, reforçando que a devoção mariana deve inspirar os cristãos a seguir os ensinamentos de Cristo e confiar na fé como caminho para uma vida com sentido.

As comunidades prepararam programações que incluem missas, terços, novenas, procissões, caminhadas de fé e atividades culturais. A seguir, confira os horários e as celebrações divulgados pelas paróquias para este fim de semana, de acordo com a programação disponibilizada.

Confira a programação abaixo:

Ipsep, Recife

Sábado, 10 de outubro

5h30 - Corrida e Caminhada da Aparecida

7h - Missa presidida pelo padre José Amaro Neto

7h30 - Ofício da Imaculada Conceição

16h - Exposição do Santíssimo Sacramento

17h30 - Recitação do Santo Terço

18h45 - Bênção do Santíssimo.

19h - Missa presidida pelo padre Jurandir Dias

21h - Show do padre Damião Silva

Domingo, 11 de outubro

7h - Ofício da Imaculada Conceição

8h - Missa presidida pelo padre Paulo Sales

16h - Exposição do Santíssimo Sacramento

17h30 - Recitação do Santo Terço

18h45 - Bênção do Santíssimo

19h - Missa presidida por dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife

21h - Programação cultural

Segunda-feira, 12 de outubro

5h - Missa presidida pelo padre José Amaro Neto

6h - Café da manhã paroquial

7h - Missa presidida pelo padre Adilson, dos Arautos do Evangelho

9h - Missa presidida pelo padre João Carlos Magalhães, com bênção das crianças

12h - Missa presidida pelo padre Kaio Duarte

15h - Missa presidida pelo padre Charles Araújo

16h30 - Grande procissão pelas ruas do bairro

18h - Missa de encerramento, presidida por dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife

20h - Programação cultural

Janga, Paulista

Sábado, 10 de outubro

18h30 - Recitação do Santo Terço e Ladainha de Nossa Senhora

19h - Celebração eucarística presidida por dom Fernando Saburido

Após a missa - Show de prêmios

Domingo, 11 de outubro

7h - Celebração eucarística na matriz

18h30 - Recitação do Santo Terço e Ladainha

19h - Celebração eucarística presidida pelo padre Rogério Silva

Segunda-feira, 12 de outubro

6h30 - Ofício e Ladainha

8h - Celebração eucarística com as crianças, presidida pelo padre Joelmir José

16h - Recitação do Santo Terço, com a participação da Paróquia de Santo Amaro

16h30 - Procissão com saída da Igreja Matriz de Santo Amaro

18h - Celebração eucarística presidida por dom Paulo Jackson

Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes

Sábado, 10 de outubro

19h - Recitação do Santo Terço

19h30 - Missa

Noiteiros: Igreja Matriz e representantes do comércio

Domingo, 11 de outubro

19h - Recitação do Santo Terço

19h30 - Missa

Noiteiros: Pastoral da Comunicação (Pascom) e Comissão Missionária

Segunda-feira, 12 de outubro

9h - Missa

15h30 - Carreata com saída da Paróquia Nossa Senhora do Ó até a Capela da Conceição dos Médicos

Em seguida - Procissão até a matriz, com encerramento em celebração eucarística

Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata

Sábado, 10 de outubro

19h30 - Celebração eucarística presidida pelo padre Lucas Fernando, da Paróquia São João Paulo II, em São Lourenço da Mata

Domingo, 11 de outubro

19h30 - Celebração eucarística presidida pelo padre Paulo Monteiro, da Paróquia Nossa Senhora da Soledade, na Boa Vista, no Recife

Segunda-feira, 12 de outubro

7h - Celebração eucarística presidida pelo padre Deonilson Nogueira, da Paróquia São Lourenço Mártir, em São Lourenço da Mata

10h - Celebração eucarística presidida pelo padre Leandro, salesiano e reitor do Oratório do Horto, em Juazeiro do Norte (CE)

18h - Celebração eucarística presidida pelo padre Damião Silva, da Paróquia São Frei Pedro Gonçalves, no Marco Zero, no Recife

Ao longo do dia - Alvorada, recitação do Ofício e procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida

Concentração na Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, às margens do Rio Capibaribe

Juçaral, Cabo de Santo Agostinho

Sábado, 10 de outubro

Das 9h às 11h30 - Visitas missionárias

18h30 - Oração da novena

19h - Santa Missa

Domingo, 11 de outubro

Durante todo o dia - Praça de alimentação e feira de artesanato

10h - Missa com romeiros, presidida pelo padre Paulo Santos, reitor do santuário

18h30 - Oração da novena

19h - Missa e investidura dos novos coroinhas, com o padre Paulo Santos

Segunda-feira, 12 de outubro

4h30 - Caminhada da Fé, com saída do Sítio Jaboatãozinho

7h - Cerimônia de bênção do novo manto de Nossa Senhora

8h - Café partilhado

Durante todo o dia - Praça de alimentação e feira de artesanato

9h - Adoração ao Santíssimo Sacramento e recitação do Terço Mariano

10h - Missa Solene presidida por dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife

12h - Almoço, com venda de refeições

13h30 - Caminho de Maria, com subida à Pedra do Arroz em oração

15h30 - Concentração e procissão pelas ruas de Juçaral

17h30 - Missa da chegada, presidida pelo padre Taciano Nascimento

19h - Show católico

Bela Vista, Vitória de Santo Antão

Sábado, 10 de outubro

12h - Ofício da Imaculada Conceição

18h30 - Novena

19h - Recitação do Santo Terço

19h30 - Santa Missa, presidida pelo padre Wellington Manoel

Domingo, 11 de outubro

Ofício da Imaculada Conceição, novena, recitação do Santo Terço e Santa Missa, presidida pelo padre Rafael Vieira (os horários específicos não estão legíveis no material divulgado)

Participação de pastorais, movimentos, serviços e casais

Gesto concreto: doação de brinquedos novos ou em bom estado

Segunda-feira, 12 de outubro

Alvorada festiva

6h - Saída dos romeiros da Capela de São Pedro em direção à matriz

7h - Santa Missa, presidida pelo padre Antônio Rendon, da Ordem dos Oblatos de Maria Imaculada (OMI)

10h - Missa Solene presidida por dom Josivaldo Bezerra, com bênção das crianças

16h - Santa Missa, presidida pelo padre Herbesson Luiz, da OMI

Em seguida - Procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, seguida da bênção do Santíssimo Sacramento

Encerramento - Apresentação musical de Beto e Companhia

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