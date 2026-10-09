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PADROEIRA

Nossa Senhora Aparecida: confira a programação das missas e procissões em Pernambuco

Paróquias do Recife, de outras cidades da Região Metropolitana e da Mata Sul promovem celebrações de sábado (10) até segunda-feira (12)

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Venerada por católicos de todo o país, Nossa Senhora Aparecida tem sua festa celebrada em 12 de outubro, com missas, procissões e manifestações de fé em diversas comunidades pernambucanasVenerada por católicos de todo o país, Nossa Senhora Aparecida tem sua festa celebrada em 12 de outubro, com missas, procissões e manifestações de fé em diversas comunidades pernambucanas - Foto: Walli Fontenele/Arquivo Folha de Pernambuco

O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira (12), reúne fiéis em missas, procissões e outras manifestações de fé em homenagem à padroeira do Brasil.

Em Pernambuco, as comemorações incluem atividades religiosas e culturais ao longo do fim de semana, entre este sábado (10) e a segunda-feira, com programações especiais nas paróquias do Recife, de outras cidades da Região Metropolitana (RMR) e Mata Sul.

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A devoção à santa atravessa gerações e ocupa um lugar importante na história religiosa e cultural brasileira.

Na Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), cinco paróquias são dedicadas a Nossa Senhora da Conceição Aparecida: no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife; em Bela Vista, em Vitória de Santo Antão; no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata; no Janga, em Paulista; e em Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes.

Além dessas localidades citadas, no distrito de Juçaral, no Cabo de Santo Agostinho, também existe um santuário dedicado à santa padroeira nacional.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o padre Gustavo Nascimento, pároco da Paróquia do Janga, ressaltou que a comunidade celebra 30 anos de história em 2026. A festa deste ano tem como tema “Sob o olhar de Maria, caminhamos pela fé”.

“Maria é a primeira que acreditou. Ela foi a primeira que disse 'sim' a Jesus Cristo, e nós, como devotos dela, devemos ser inspirados pelo exemplo dela e também dizer 'sim' ao Senhor Deus com nossas vidas. A maior resposta que nós damos ao Senhor é a fé nele, é acreditar que Ele quer o melhor para nós e que sejamos salvos”, declarou.

O padre também relacionou a mensagem da festa às dificuldades enfrentadas pela sociedade e defendeu a confiança em Jesus como fonte de esperança. Ao final da conversa, convidou os fiéis a participar das celebrações de encerramento da festa no JangaO padre também relacionou a mensagem da festa às dificuldades enfrentadas pela sociedade e defendeu a confiança em Jesus como fonte de esperança. Ao final da conversa, convidou os fiéis a participar das celebrações de encerramento da festa no Janga | Foto: Pascom/Paróquia do Janga

O sacerdote também destacou a importância dos fiéis manterem a esperança diante das dificuldades, reforçando que a devoção mariana deve inspirar os cristãos a seguir os ensinamentos de Cristo e confiar na fé como caminho para uma vida com sentido. 

As comunidades prepararam programações que incluem missas, terços, novenas, procissões, caminhadas de fé e atividades culturais. A seguir, confira os horários e as celebrações divulgados pelas paróquias para este fim de semana, de acordo com a programação disponibilizada.

Confira a programação abaixo:

Ipsep, Recife
Sábado, 10 de outubro

Domingo, 11 de outubro

Segunda-feira, 12 de outubro

Janga, Paulista
Sábado, 10 de outubro

Domingo, 11 de outubro

Segunda-feira, 12 de outubro

Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes
Sábado, 10 de outubro

Domingo, 11 de outubro

Segunda-feira, 12 de outubro

Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata
Sábado, 10 de outubro

Domingo, 11 de outubro

Segunda-feira, 12 de outubro

Juçaral, Cabo de Santo Agostinho
Sábado, 10 de outubro

Domingo, 11 de outubro

Segunda-feira, 12 de outubro

Bela Vista, Vitória de Santo Antão
Sábado, 10 de outubro

Domingo, 11 de outubro

Segunda-feira, 12 de outubro

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