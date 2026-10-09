Nossa Senhora Aparecida: confira a programação das missas e procissões em Pernambuco
Paróquias do Recife, de outras cidades da Região Metropolitana e da Mata Sul promovem celebrações de sábado (10) até segunda-feira (12)
O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira (12), reúne fiéis em missas, procissões e outras manifestações de fé em homenagem à padroeira do Brasil.
Em Pernambuco, as comemorações incluem atividades religiosas e culturais ao longo do fim de semana, entre este sábado (10) e a segunda-feira, com programações especiais nas paróquias do Recife, de outras cidades da Região Metropolitana (RMR) e Mata Sul.
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A devoção à santa atravessa gerações e ocupa um lugar importante na história religiosa e cultural brasileira.
Na Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), cinco paróquias são dedicadas a Nossa Senhora da Conceição Aparecida: no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife; em Bela Vista, em Vitória de Santo Antão; no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata; no Janga, em Paulista; e em Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes.
Além dessas localidades citadas, no distrito de Juçaral, no Cabo de Santo Agostinho, também existe um santuário dedicado à santa padroeira nacional.
Em entrevista à Folha de Pernambuco, o padre Gustavo Nascimento, pároco da Paróquia do Janga, ressaltou que a comunidade celebra 30 anos de história em 2026. A festa deste ano tem como tema “Sob o olhar de Maria, caminhamos pela fé”.
“Maria é a primeira que acreditou. Ela foi a primeira que disse 'sim' a Jesus Cristo, e nós, como devotos dela, devemos ser inspirados pelo exemplo dela e também dizer 'sim' ao Senhor Deus com nossas vidas. A maior resposta que nós damos ao Senhor é a fé nele, é acreditar que Ele quer o melhor para nós e que sejamos salvos”, declarou.
O sacerdote também destacou a importância dos fiéis manterem a esperança diante das dificuldades, reforçando que a devoção mariana deve inspirar os cristãos a seguir os ensinamentos de Cristo e confiar na fé como caminho para uma vida com sentido.
As comunidades prepararam programações que incluem missas, terços, novenas, procissões, caminhadas de fé e atividades culturais. A seguir, confira os horários e as celebrações divulgados pelas paróquias para este fim de semana, de acordo com a programação disponibilizada.
Confira a programação abaixo:
Ipsep, Recife
Sábado, 10 de outubro
- 5h30 - Corrida e Caminhada da Aparecida
- 7h - Missa presidida pelo padre José Amaro Neto
- 7h30 - Ofício da Imaculada Conceição
- 16h - Exposição do Santíssimo Sacramento
- 17h30 - Recitação do Santo Terço
- 18h45 - Bênção do Santíssimo.
- 19h - Missa presidida pelo padre Jurandir Dias
- 21h - Show do padre Damião Silva
Domingo, 11 de outubro
- 7h - Ofício da Imaculada Conceição
- 8h - Missa presidida pelo padre Paulo Sales
- 16h - Exposição do Santíssimo Sacramento
- 17h30 - Recitação do Santo Terço
- 18h45 - Bênção do Santíssimo
- 19h - Missa presidida por dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife
- 21h - Programação cultural
Segunda-feira, 12 de outubro
- 5h - Missa presidida pelo padre José Amaro Neto
- 6h - Café da manhã paroquial
- 7h - Missa presidida pelo padre Adilson, dos Arautos do Evangelho
- 9h - Missa presidida pelo padre João Carlos Magalhães, com bênção das crianças
- 12h - Missa presidida pelo padre Kaio Duarte
- 15h - Missa presidida pelo padre Charles Araújo
- 16h30 - Grande procissão pelas ruas do bairro
- 18h - Missa de encerramento, presidida por dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife
- 20h - Programação cultural
Janga, Paulista
Sábado, 10 de outubro
- 18h30 - Recitação do Santo Terço e Ladainha de Nossa Senhora
- 19h - Celebração eucarística presidida por dom Fernando Saburido
- Após a missa - Show de prêmios
Domingo, 11 de outubro
- 7h - Celebração eucarística na matriz
- 18h30 - Recitação do Santo Terço e Ladainha
- 19h - Celebração eucarística presidida pelo padre Rogério Silva
Segunda-feira, 12 de outubro
- 6h30 - Ofício e Ladainha
- 8h - Celebração eucarística com as crianças, presidida pelo padre Joelmir José
- 16h - Recitação do Santo Terço, com a participação da Paróquia de Santo Amaro
- 16h30 - Procissão com saída da Igreja Matriz de Santo Amaro
- 18h - Celebração eucarística presidida por dom Paulo Jackson
Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes
Sábado, 10 de outubro
- 19h - Recitação do Santo Terço
- 19h30 - Missa
- Noiteiros: Igreja Matriz e representantes do comércio
Domingo, 11 de outubro
- 19h - Recitação do Santo Terço
- 19h30 - Missa
- Noiteiros: Pastoral da Comunicação (Pascom) e Comissão Missionária
Segunda-feira, 12 de outubro
- 9h - Missa
- 15h30 - Carreata com saída da Paróquia Nossa Senhora do Ó até a Capela da Conceição dos Médicos
- Em seguida - Procissão até a matriz, com encerramento em celebração eucarística
Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata
Sábado, 10 de outubro
- 19h30 - Celebração eucarística presidida pelo padre Lucas Fernando, da Paróquia São João Paulo II, em São Lourenço da Mata
Domingo, 11 de outubro
- 19h30 - Celebração eucarística presidida pelo padre Paulo Monteiro, da Paróquia Nossa Senhora da Soledade, na Boa Vista, no Recife
Segunda-feira, 12 de outubro
- 7h - Celebração eucarística presidida pelo padre Deonilson Nogueira, da Paróquia São Lourenço Mártir, em São Lourenço da Mata
- 10h - Celebração eucarística presidida pelo padre Leandro, salesiano e reitor do Oratório do Horto, em Juazeiro do Norte (CE)
- 18h - Celebração eucarística presidida pelo padre Damião Silva, da Paróquia São Frei Pedro Gonçalves, no Marco Zero, no Recife
- Ao longo do dia - Alvorada, recitação do Ofício e procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida
- Concentração na Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, às margens do Rio Capibaribe
Juçaral, Cabo de Santo Agostinho
Sábado, 10 de outubro
- Das 9h às 11h30 - Visitas missionárias
- 18h30 - Oração da novena
- 19h - Santa Missa
Domingo, 11 de outubro
- Durante todo o dia - Praça de alimentação e feira de artesanato
- 10h - Missa com romeiros, presidida pelo padre Paulo Santos, reitor do santuário
- 18h30 - Oração da novena
- 19h - Missa e investidura dos novos coroinhas, com o padre Paulo Santos
Segunda-feira, 12 de outubro
- 4h30 - Caminhada da Fé, com saída do Sítio Jaboatãozinho
- 7h - Cerimônia de bênção do novo manto de Nossa Senhora
- 8h - Café partilhado
- Durante todo o dia - Praça de alimentação e feira de artesanato
- 9h - Adoração ao Santíssimo Sacramento e recitação do Terço Mariano
- 10h - Missa Solene presidida por dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife
- 12h - Almoço, com venda de refeições
- 13h30 - Caminho de Maria, com subida à Pedra do Arroz em oração
- 15h30 - Concentração e procissão pelas ruas de Juçaral
- 17h30 - Missa da chegada, presidida pelo padre Taciano Nascimento
- 19h - Show católico
Bela Vista, Vitória de Santo Antão
Sábado, 10 de outubro
- 12h - Ofício da Imaculada Conceição
- 18h30 - Novena
- 19h - Recitação do Santo Terço
- 19h30 - Santa Missa, presidida pelo padre Wellington Manoel
Domingo, 11 de outubro
- Ofício da Imaculada Conceição, novena, recitação do Santo Terço e Santa Missa, presidida pelo padre Rafael Vieira (os horários específicos não estão legíveis no material divulgado)
- Participação de pastorais, movimentos, serviços e casais
- Gesto concreto: doação de brinquedos novos ou em bom estado
Segunda-feira, 12 de outubro
- Alvorada festiva
- 6h - Saída dos romeiros da Capela de São Pedro em direção à matriz
- 7h - Santa Missa, presidida pelo padre Antônio Rendon, da Ordem dos Oblatos de Maria Imaculada (OMI)
- 10h - Missa Solene presidida por dom Josivaldo Bezerra, com bênção das crianças
- 16h - Santa Missa, presidida pelo padre Herbesson Luiz, da OMI
- Em seguida - Procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, seguida da bênção do Santíssimo Sacramento
- Encerramento - Apresentação musical de Beto e Companhia