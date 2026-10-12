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IGREJA CATÓLICA Nossa Senhora Aparecida: confira a programação em Pernambuco para celebrar a padroeira do Brasil Comemorações incluem atividades religiosas e culturais, com programações especiais

O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira (12), reúne fiéis em missas, procissões e outras manifestações de fé em homenagem à padroeira do Brasil.

Em Pernambuco, as comemorações incluem atividades religiosas e culturais, com programações especiais nas paróquias do Recife, de outras cidades da Região Metropolitana (RMR) e da Mata Sul.

Na Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), cinco paróquias são dedicadas a Nossa Senhora da Conceição Aparecida: no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife; em Bela Vista, em Vitória de Santo Antão; no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata; no Janga, em Paulista; e em Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes.

Além dessas localidades citadas, no distrito de Juçaral, no Cabo de Santo Agostinho, também existe um santuário dedicado à santa padroeira nacional.

Confira os horários e as celebrações divulgados pelas paróquias para esta segunda-feira, de acordo com a programação disponibilizada.

Ipsep, Recife

5h - Missa presidida pelo padre José Amaro Neto

6h - Café da manhã paroquial

7h - Missa presidida pelo padre Adilson, dos Arautos do Evangelho

9h - Missa presidida pelo padre João Carlos Magalhães, com bênção das crianças

12h - Missa presidida pelo padre Kaio Duarte

15h - Missa presidida pelo padre Charles Araújo

16h30 - Grande procissão pelas ruas do bairro

18h - Missa de encerramento, presidida por dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife

20h - Programação cultural

Janga, Paulista

6h30 - Ofício e Ladainha

8h - Celebração eucarística com as crianças, presidida pelo padre Joelmir José

16h - Recitação do Santo Terço, com a participação da Paróquia de Santo Amaro

16h30 - Procissão com saída da Igreja Matriz de Santo Amaro

18h - Celebração eucarística presidida por dom Paulo Jackson

Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes

9h - Missa

15h30 - Carreata com saída da Paróquia Nossa Senhora do Ó até a Capela da Conceição dos Médicos

Em seguida - Procissão até a matriz, com encerramento em celebração eucarística

Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata

7h - Celebração eucarística presidida pelo padre Deonilson Nogueira, da Paróquia São Lourenço Mártir, em São Lourenço da Mata

10h - Celebração eucarística presidida pelo padre Leandro, salesiano e reitor do Oratório do Horto, em Juazeiro do Norte (CE)

18h - Celebração eucarística presidida pelo padre Damião Silva, da Paróquia São Frei Pedro Gonçalves, no Marco Zero, no Recife

Ao longo do dia - Alvorada, recitação do Ofício e procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida

Concentração na Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, às margens do Rio Capibaribe



Juçaral, Cabo de Santo Agostinho

4h30 - Caminhada da Fé, com saída do Sítio Jaboatãozinho

7h - Cerimônia de bênção do novo manto de Nossa Senhora

8h - Café partilhado

Durante todo o dia - Praça de alimentação e feira de artesanato

9h - Adoração ao Santíssimo Sacramento e recitação do Terço Mariano

10h - Missa Solene presidida por dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife

12h - Almoço, com venda de refeições

13h30 - Caminho de Maria, com subida à Pedra do Arroz em oração

15h30 - Concentração e procissão pelas ruas de Juçaral

17h30 - Missa da chegada, presidida pelo padre Taciano Nascimento

19h - Show católico



Bela Vista, Vitória de Santo Antão

Alvorada festiva

6h - Saída dos romeiros da Capela de São Pedro em direção à matriz

7h - Santa Missa, presidida pelo padre Antônio Rendon, da Ordem dos Oblatos de Maria Imaculada (OMI)

10h - Missa Solene presidida por dom Josivaldo Bezerra, com bênção das crianças

16h - Santa Missa, presidida pelo padre Herbesson Luiz, da OMI

Em seguida - Procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, seguida da bênção do Santíssimo Sacramento

Encerramento - Apresentação musical de Beto e Companhia

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