Nossa Senhora Aparecida: confira a programação em Pernambuco para celebrar a padroeira do Brasil
Comemorações incluem atividades religiosas e culturais, com programações especiais
O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira (12), reúne fiéis em missas, procissões e outras manifestações de fé em homenagem à padroeira do Brasil.
Em Pernambuco, as comemorações incluem atividades religiosas e culturais, com programações especiais nas paróquias do Recife, de outras cidades da Região Metropolitana (RMR) e da Mata Sul.
Na Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), cinco paróquias são dedicadas a Nossa Senhora da Conceição Aparecida: no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife; em Bela Vista, em Vitória de Santo Antão; no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata; no Janga, em Paulista; e em Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes.
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Além dessas localidades citadas, no distrito de Juçaral, no Cabo de Santo Agostinho, também existe um santuário dedicado à santa padroeira nacional.
Confira os horários e as celebrações divulgados pelas paróquias para esta segunda-feira, de acordo com a programação disponibilizada.
Ipsep, Recife
5h - Missa presidida pelo padre José Amaro Neto
6h - Café da manhã paroquial
7h - Missa presidida pelo padre Adilson, dos Arautos do Evangelho
9h - Missa presidida pelo padre João Carlos Magalhães, com bênção das crianças
12h - Missa presidida pelo padre Kaio Duarte
15h - Missa presidida pelo padre Charles Araújo
16h30 - Grande procissão pelas ruas do bairro
18h - Missa de encerramento, presidida por dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife
20h - Programação cultural
Janga, Paulista
6h30 - Ofício e Ladainha
8h - Celebração eucarística com as crianças, presidida pelo padre Joelmir José
16h - Recitação do Santo Terço, com a participação da Paróquia de Santo Amaro
16h30 - Procissão com saída da Igreja Matriz de Santo Amaro
18h - Celebração eucarística presidida por dom Paulo Jackson
Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes
9h - Missa
15h30 - Carreata com saída da Paróquia Nossa Senhora do Ó até a Capela da Conceição dos Médicos
Em seguida - Procissão até a matriz, com encerramento em celebração eucarística
Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata
7h - Celebração eucarística presidida pelo padre Deonilson Nogueira, da Paróquia São Lourenço Mártir, em São Lourenço da Mata
10h - Celebração eucarística presidida pelo padre Leandro, salesiano e reitor do Oratório do Horto, em Juazeiro do Norte (CE)
18h - Celebração eucarística presidida pelo padre Damião Silva, da Paróquia São Frei Pedro Gonçalves, no Marco Zero, no Recife
Ao longo do dia - Alvorada, recitação do Ofício e procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida
Concentração na Capela de Nossa Senhora de Guadalupe, às margens do Rio Capibaribe
Juçaral, Cabo de Santo Agostinho
4h30 - Caminhada da Fé, com saída do Sítio Jaboatãozinho
7h - Cerimônia de bênção do novo manto de Nossa Senhora
8h - Café partilhado
Durante todo o dia - Praça de alimentação e feira de artesanato
9h - Adoração ao Santíssimo Sacramento e recitação do Terço Mariano
10h - Missa Solene presidida por dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife
12h - Almoço, com venda de refeições
13h30 - Caminho de Maria, com subida à Pedra do Arroz em oração
15h30 - Concentração e procissão pelas ruas de Juçaral
17h30 - Missa da chegada, presidida pelo padre Taciano Nascimento
19h - Show católico
Bela Vista, Vitória de Santo Antão
Alvorada festiva
6h - Saída dos romeiros da Capela de São Pedro em direção à matriz
7h - Santa Missa, presidida pelo padre Antônio Rendon, da Ordem dos Oblatos de Maria Imaculada (OMI)
10h - Missa Solene presidida por dom Josivaldo Bezerra, com bênção das crianças
16h - Santa Missa, presidida pelo padre Herbesson Luiz, da OMI
Em seguida - Procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, seguida da bênção do Santíssimo Sacramento
Encerramento - Apresentação musical de Beto e Companhia